أخبار قنا اليوم.. قبول طالب بطب قنا بعد أزمة الكشف الطبي.. سيارة تدهس شاب في ظروف غامضة..والكشف على 6421 سيدة

قبول طالب بكلية الطب بعد رفضه بسبب الكشف الطبي





وتابع في تصريحاته لـ"الفجر"، إن الوزير قال لنجلي " يابني انت محدش يقدر يحرمك من الكلية اللي بتحبها ودا حقك"، طالبًا منه الذهاب الى جامعة جنوب الوادي بقنا غدا الثلاثاء، ولتقدم بأوراقه الخاصة.



ووجه شحاته الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكترو يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي من اجل قبول نجله للالتحاق بالكلية، خاصة وأنها حق أصيل له.



وكانت "الفجر"، نشرت اليوم الاثنين قصة الطالب أحمد هاني شحاته، والذي حصل على 99% بالثانوية العامة، عقب ان رفضت كلية الطب قبول أوراقه على الرغم من ترشيحه لها من قبل مكتب التنسيق.





الكشف على 6 آلاف و421 سيدة خلال اليوم الأول من حملة "حقك تنظمي" بقنا



تمكنت حملة "حقك تنظمي" في محافظة قنا، الخدمة الطبية لعدد 6421 سيده خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " حقك تنظمي " والتي تم اطلاقها بمدن (قوص، نقاده، قفط، قنا، نجع حمادي) كمرحلة اولى خلال الفترة من 8 الى 12 سبتمبر الجاري.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 5215 سيده منهن 520 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 82 سيده ومتابعة حمل لعدد 247 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 162 سيده وعمل فحوصات متنوعة لعدد 101 سيده اخرى فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 614 حالة.





اختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان في قنا



شكلت محافظة قنا، اليوم الاثنين، لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وعضوية كل من سعيد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، ومدير فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ومسئولي وحدة السكان بالمحافظة وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تم وضعها من قِبل اللجنة، استكمالا لورشة عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " التي عُقدت بالأمس تحت رعاية عبدالحميد الهجان محافظ قنا وبحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد.







سيارة بدون لوحات تدهس شاب وتهرب في قنا



لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، صباح اليوم الإثنين، بعد أن صدمته سيارة ملاكي دن لوحات، بالقرب من قرية السمطا، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.





ووجه شحاته الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكترو يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي من اجل قبول نجله للالتحاق بالكلية، خاصة وأنها حق أصيل له.وكانت "الفجر"، نشرت اليوم الاثنين قصة الطالب أحمد هاني شحاته، والذي حصل على 99% بالثانوية العامة، عقب ان رفضت كلية الطب قبول أوراقه على الرغم من ترشيحه لها من قبل مكتب التنسيق.تمكنت حملة "حقك تنظمي" في محافظة قنا، الخدمة الطبية لعدد 6421 سيده خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " حقك تنظمي " والتي تم اطلاقها بمدن (قوص، نقاده، قفط، قنا، نجع حمادي) كمرحلة اولى خلال الفترة من 8 الى 12 سبتمبر الجاري.وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 5215 سيده منهن 520 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 82 سيده ومتابعة حمل لعدد 247 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 162 سيده وعمل فحوصات متنوعة لعدد 101 سيده اخرى فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 614 حالة.شكلت محافظة قنا، اليوم الاثنين، لجنة لاختيار الشباب المتطوعين للانضمام للمجلس الإقليمي للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وعضوية كل من سعيد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، ومدير فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ومسئولي وحدة السكان بالمحافظة وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تم وضعها من قِبل اللجنة، استكمالا لورشة عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " التي عُقدت بالأمس تحت رعاية عبدالحميد الهجان محافظ قنا وبحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد.لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، صباح اليوم الإثنين، بعد أن صدمته سيارة ملاكي دن لوحات، بالقرب من قرية السمطا، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة قنا، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.أعلن الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، قبول الطالب أحمد هانى شحاته ابن نجع حمادى للالتحاق بكلية الطب بقنا، وذلك بعد مراجعة المجلس الأعلى للجامعات.حيث قال هاني شحاتة ولي أمر الطالب أحمد هاني، والذي حصل على 99% بالشهادة الثانوية بمحافظة قنا، ورفضت أوراقه كلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تواصل مع نجلي وأخبره بقبوله بكلية الطب.