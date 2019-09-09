الإسكندرية اليوم.. رفع المخلفات بجوار المدارس وإنشاء سفارة معرفة بجامعة العريش

- 60 قطارا يوميا من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس



يتجه من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس يوميًا نحو 60 قطارا، منهم 11 قطارا مكيفا و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip، بالإضافة الى 13 قطارا مميزا "عادى"، بجانب 10 قطارات مكيفة و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip و14 قطارا مميزا "عادي".



- إتفاق لإنشاء سفارة معرفة بجامعة العريش يتجه من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس يوميًا نحو 60 قطارا، منهم 11 قطارا مكيفا و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip، بالإضافة الى 13 قطارا مميزا "عادى"، بجانب 10 قطارات مكيفة و6 قطارات تعمل بنظام خدمة vip و14 قطارا مميزا "عادي".



وقع اليوم الاثنين الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية اتفاق مع رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، لإنشاء سفارة المعرفة التي تتبناها المكتبة.



وقال "الفقي" في تصريح صحفي اليوم إن مشروع سفارات المعرفة يمثل نافذة تعين الباحث والدارس على الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، وفي الوقت نفسه يتابع ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات من خلال التقنيات الحديثة.





- الصرف الصحي تشارك مع الأزهر في مبادرة "نقطة مياه بتفرق" وقع اليوم الاثنين الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية اتفاق مع رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، لإنشاء سفارة المعرفة التي تتبناها المكتبة.وقال "الفقي" في تصريح صحفي اليوم إن مشروع سفارات المعرفة يمثل نافذة تعين الباحث والدارس على الاطلاع على ما تحويه المكتبة من كتب ودوريات علمية ودراسات، وفي الوقت نفسه يتابع ما يجري فيها من أنشطة وفعاليات من خلال التقنيات الحديثة.



أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن المشاركة فى تنفيذ مبادرة "نقطة ميه بتفرق" لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع الأحياء والأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والري.



وقد استقبل اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، قد إستقبل فريق الوعى البيئي لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بشأن التنسيق بين الشركتين للإستعداد للحملة الجماهيرية التى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يوم 7 إلى 11 أكتوبر المقبل.







- رفع المخلفات بجوار المدارس قبل العام الدراسي أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن المشاركة فى تنفيذ مبادرة "نقطة ميه بتفرق" لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع الأحياء والأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والري.وقد استقبل اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، قد إستقبل فريق الوعى البيئي لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بشأن التنسيق بين الشركتين للإستعداد للحملة الجماهيرية التى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يوم 7 إلى 11 أكتوبر المقبل.



استعرض أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية اليوم الأثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠، مشددًا على ضرورة تعاون الجميع والتنسيق بين كافة الجهات وتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، قبل بداية العام الدراسي خلال الأيام القليلة القادمة.







شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات الهامة، التي تهم المواطن السكندري، فضًًل عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الألخبار بالتفاصيل:تماشيًا مع خطة تطوير محتواها لقارئها الكرام، تنشر لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية، مواعيد قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس، وذلك حسبما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد.