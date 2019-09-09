أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يختار مدرب البارسا الجديد و5 كوارث جديدة تضرب الفريق وقصة هروب ميسي ورعب فالفيردي

شهد نادي برشلونة اليوم الاثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها اقتراب رحيل "فالفيردي" عن تدريب البلوجرانا بسبب تراجع نتائج الفريق، وأبرز المرشحين لقيادة الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019:-





برشلونة يجهز إقالة "فالفيردي" وهذا هو البديل

يدرس نادي برشلونة الإسباني إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق بعدما جنى 4 نقاط من 3 مباريات في الدوري الإسباني.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن إدارة برشلونة تنوي إقالة فالفيردي إذا تم خسر أي مباراة جديدة في الدوري الإسباني.





وتفاضل إدارة برشلونة بين الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردادم وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق لخلافة فالفيردي.





ويواجه فريق برشلونة موقعة صعبة مع فالنسيا يوم السبت المقبل أمام فالنسيا وهي المباراة التي قد تؤدي لرحيل فالفيردي حال خسارتها.





صدمة جديدة قوية لجماهير برشلونة

وتلقى جمهور برشلونة صدمة كبيرة في جوسيب بارتوميو رئيس النادي حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرسمية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده">





ووفقًا لتصريحات رئيس برشلونة يصبح من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة.





وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا





آرسين فينجر يُفجر مفاجآة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

فجر المدرب الفرنسي أرسين فينجر مفاجآة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إقترابه من الرحيل من برشلونة.





وأوضح فينجر عن مدى قرب أرسنال من التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2003.





لقد أحضر الجانرز اللاعب سيسك فابريجاس من العاصمة الكاتالونية في العام نفسه ، ويأسف فينجر لعدم الاستمرار في إبرام صفقة لتوقيع ميسي أيضًا.





وقال فينجر في تصريحاته لـ beIN Sports: "نأسف للحياة ، كما تعلمون لا يوجد سوى عمل غير متوقع في الحياة وهذا جزء كبير منه.





وأضاف:" لقد كنا في مناقشات مع ليونيل ميسي عندما اشترينا فابريجاس لأن ميسي لعب معه في فريق واحد".





وتابع :"يمكنك أن تدرك في بعض الأحيان الفرق الشبابية الرائعة التي اعتدت أن تلعبها عندما تكون ناديًا مثل برشلونة".





واختتم فينجر: "في نفس الفريق، ميسي جيرارد بيكيه وفابريجاس جاء بيكيه وفابريجاس إلى إنجلترا وميسي بقي في إسبانيا "لقد كنا مهتمين به ، لكنه كان لا يمكن المساس به في ذلك الوقت".





في حالة الإخفاق.. ميسي يختار مدرب برشلونة الجديد

تشير آخر التقارير القادمة من إسبانيا، أن مستقل أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بات على المحك بسبب سوء النتائج مع الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة، رغم إبرام النادي العديد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019.





وسقط برشلونة في فخ الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 1/0 أمام أتليتك بيلباو بهدف مباغت في الدقائق الأخيرة من أدوريز، وتعثر في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن إدارة برشلونة تنوي إقالة فالفيردي إذا خسر أي مباراة جديدة في الدوري الإسباني.





وتفاضل إدارة برشلونة بين الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردادم وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق لخلافة فالفيردي.





وكشفت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة يفضل التعاقد مع إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي في حالة الاستقرار على رحيل فالفيردي.





نيمار يثير الذعر من جديد في باريس بسبب برشلونة

لايزال يسعى النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني بقوة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل وجود بند يتيح له الرحيل عن حديقة الأمراء مقابل دفع 170 مليون يورو.





ووفقا لموقع لو 10 سبورت الفرنسية، أنه بالرغم من فشل نادي برشلونة في استعادة خدمات البرازيلي نيمار في الانتقالات الأخيرة، إلا إن يمكن للوائح الفيفا أن تعيد لاعب باريس سان جيرمان من جديد إلى إقليم كتالونيا خلال الصيف المقبل .





وتابع الموقع الفرنسي، أن مسألة رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة لم تعد سرًا، حيث أراد نيمار الرحيل عن باريس خلال هذا الصيف، قبل أن تتمسك إدارة النادي ببقائه ورفض جميع العروض المقدمة من برشلونة لضمه، ليتم إجبار نجم السيلساو على قضاء موسم جديد في حديقة الأمراء، ليقرر اللاعب اللجوء إلى قوانين ولوائح الفيفا من أجل الرحيل .





وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قد نشرت معلومات في وقت سابق ، تفيد بان نص المادة 17 من لوائح الفيفا حول حالة اللاعبين وبيعهم ، يشير إلى أن نيمار يمكنه اللعب لموسم ثالث في باريس سان جيرمان، دون أن يقوم بتمديد عقده مرًة أخرى، على أن يرحل بعدها دون الحصول على موافقة النادي، عن طريق الفترة المحمية، وقيام الفيفا بالكشف عن قيمة التعويض الذي سيتلزم على نيمار دفعه مقابل الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية .





وكان نيمار قد أعلن عن رغبته في الرحيل والعودة للبرسا، وهو ما يشير إلى وجود اتفاقات سرية بين إدارة النادي الكتالوني ووكلاء اللاعب، من أجل تسديد قيمة التعويض التي ستطالب بها الفيفا من أجل رحيل اللاعب، والإعلان رسميًا عن عودة نيمار، ليكون من الواضح أن نادي باريس سان جيرمان سيتعرض للتهديد مرة أخرى من قبل نادي برشلونة خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.





عاجل.. برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن إصابة نجمه "المفاجئة"

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا منذ قليل، بشأن إصابة نجمه المفاجئة قبل أيام قليلة من استئناف بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني منذ قليل: "إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي هي كدمة في القدم اليمنى وموعد عودته تعتمد على علاجه".





لقد تعين علي صامويل أومتيتي الحصول على مكان على مقاعد البدلاء لبرشلونة، حيث سجل كليمنت لينجليت مكانه بجانب جيرارد بيكيه في الدفاع، والآن تعرض الفرنسي لإصابة أخرى إن إصابة القدم ليست خطيرة للغاية لكنه اضطر لمغادرة معسكر فرنسا والعودة إلى برشلونة للعلاج.





وأصبح الفرنسي المفضل لدى المشجعين مع البلوجرانا لأدائه في موسمه الأول في الكامب نو، ولكن بدأ كل شيء في التحليق له في حملة 2017/18.





لقد أصيب بإصابة في أوتار الركبة ضد سيلتا فيجو في ديسمبر ولم يعد إلا في الوقت المناسب ليصبح فريق ديدييه ديشامب في كأس العالم.





ضائع اومتيتي فقد مكانه في فريق برشلونة أمام اليجانس ولم يتمكن من الفوز بها بسبب نموذج مواطنه الذي لا تشوبه شائبة. هذه ليست نهاية العالم لوسط الوسط ، رغم ذلك.





لا يزال يحتاج المدرب فالفيردي إليه ، وإذا كان يمكنه العودة إلى ب في ألوان كتالونيا، إنه أكثر من قادر على طرد اومتيتي في الدفاع.





لم يكن برشلونة مقتنعًا بعرضه الدفاعي حتى الآن هذا الموسم ، ويمكن لـ المدافع الفرنسي تحسين الأمور إذا عاد إلى أفضل صوره وعاد إلى الفريق.





5 مصائب في برشلونة

عاد فريق برشلونة الإسباني لمواصلة الاستعداد والتحضير لمواجهة نظيره فريق فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





ويواجه برشلونة صعوبة بالغة خلال الفترة الحالية قبل مواجهة فالنسيا خاصة وأن الفريق يعاني من 5 إصابات قوية داخل صفوف الفريق الأول.





البداية في الخط الهجومي والذي يفقد ثلاثة نجوم وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي ولويس سواريز بسبب الإصابات المختلفة.





فيما يفقد برشلونة الثنائي الدفاعي صامويل أومتيتي والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده فرنسا في تصفيات اليورو وهو نفس الأمر للبرتغالي سيميدو الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة صربيا.





وسيكون فالفيردي أمام مشكلة كبيرة حيث لا يزال ميسي وسواريز وديمبيلي غير جاهزين للمشاركة مع الفريق لعدم قدرتهم على التعافي من الإصابة.





ميسي يفاجئ جماهير برشلونة

أعتاد على أن يعيش دور "البطل الخارق"، الذي يأتي في الوقت المناسب ليفعل الأشياء التي لا يستطيع غيره فعلها، هذه هي قصة ليونيل ميسي مع برشلونة بإختصار شديد، فاللاعب الأرجنتيني فاجئ الجميع من جديد مع ظهور تقارير جديدة حول موعد عودته من الإصابة.





الصحف الكتالونية أعلنت عن إقتراب عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، وربما تكون مباراة فالنسيا هي أول مباراة تشهد ظهور ميسي مع البلوجرانا في هذا الموسم، وهو ما يؤكد بأن عودة ليونيل قد جاءت في التوقيت المناسب، حيث ينتظر نادي برشلونة شهر صعب للغاية في شهر سبتمبر، وهذا بعدما تقرر بأن يخوض الفريق 7 مباريات خلال 3 أسابيع فقط، وأغلبها ستكون مباريات صعبة بالنسبة لفريق إرنستو فالفيردي.





برشلونة المنتعش بأخبار عودة ليونيل ميسي، سيلعب 5 مباريات في بطولة الليجا خلال هذا الشهر، وسيلعب مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات تحديدًا





وبحسب ما كشف عنه جدول برشلونة في شهر سبتمبر، فإن الفريق سيخوض مباريات فالنسيا ثم غرناطة ثم فياريال وخيتافي، وأخيرًا ستكون المباراة الأخيرة في الليجا خلال شهر سبتمبر هي مباراة إشبيلية، في حين سيلعب برشلونة مباراتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى أمام دورتموند والثانية أمام إنتر ميلان.





وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون ليونيل ميسي قد تعافي بشكل كبير من الإصابة وأصبح جاهز للعودة إلى تدريبات الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزميله المهاجم الأوروجوياني، لويس سواريز، والذي أصبح قريب هو الأخر من العودة للمشاركة في التدريبات مرة أخرى بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.





رقم مميز لبرشلونة في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هناك رقم مميز لبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني، موسم 2019-2020.





وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة هو النادي الأكثر دفعاً لرواتب اللاعبين في الدوري الإسباني لكرة القدم.





وجاءت الرواتب على النحو التالي :





1- برشلونة 672.429مليون يورو





2- ريال مدريد 641.049 مليون يورو





3- أتلتيكو مدريد 348.500مليون يورو





من ناحية أخرى ، أعلنت الصحف الكتالونية عن اقتراب عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، وربما تكون مباراة فالنسيا هي أول مباراة تشهد ظهور ميسي مع البلوجرانا في هذا الموسم، وهو ما يؤكد بأن عودة ليونيل قد جاءت في التوقيت المناسب، حيث ينتظر نادي برشلونة شهر صعب للغاية في شهر سبتمبر، وهذا بعدما تقرر بأن يخوض الفريق 7 مباريات خلال 3 أسابيع فقط، وأغلبها ستكون مباريات صعبة بالنسبة لفريق إرنستو فالفيردي.





برشلونة المنتعش بأخبار عودة ليونيل ميسي، سيلعب 5 مباريات في بطولة الليجا خلال هذا الشهر، وسيلعب مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات تحديدًا





وبحسب ما كشف عنه جدول برشلونة في شهر سبتمبر، فإن الفريق سيخوض مباريات فالنسيا ثم غرناطة ثم فياريال وخيتافي، وأخيرًا ستكون المباراة الأخيرة في الليجا خلال شهر سبتمبر هي مباراة إشبيلية، في حين سيلعب برشلونة مباراتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى أمام دورتموند والثانية أمام إنتر ميلان.





وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون ليونيل ميسي قد تعافي بشكل كبير من الإصابة وأصبح جاهز للعودة إلى تدريبات الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزميله المهاجم الأوروجوياني، لويس سواريز، والذي أصبح قريب هو الأخر من العودة للمشاركة في التدريبات مرة أخرى بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.





ميسي يهرب من برشلونة

ينوي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مغادرة الفريق اللعب إلى الدوري الأمريكي بعد بلوغه عامه الثاني والثلاثين.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يرغب في الرحيل عن برشلونة ليلعب في الدوري الأمريكي ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا أو الإنجليزي ديفيد بيكهام خاصة أن الرؤية غير واضحة في تجديد عقده.





ويملك ليونيل ميسي بندًا في عقده مع برشلونة بحرية الرحيل عن الفريق في أي موسم بعد بلوغه سن الـ32 عاما، ولكن لمسابقة دوري ليست مصنفة ضمن الفئة الأولى مثل الدوري الإنجليزي أو الإيطالي ليضع الشكوك حول استمرار الأيقونة الأرجنتينية في البارسا.





وكشف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في وقت سابق عن رغبته في شراء أحد لاعبي المستوى الأول عالمياً وسط تقارير تتحدث عن رغبته في ضم ميسي لفريقه.





ويبدأ ميسي مع برشلونة مفاوضات تجديد التعاقد في نوفمبر المقبل حيث تأمل إدارة النادي في تمديد التعاقد إلى ما بعد صيف 2021 وهو موعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.