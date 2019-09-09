وزير الطاقة يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية

استقبل

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

اليوم الاثنين، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز،

في مجلس قصر البحر في أبوظبي

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وتطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

ويشارك وزير الطاقة في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وعبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة الجديد في السعودية، عن علاقته الوثيقة بالوزير السابق للحقيبة نفسها، خلال الحوار الخاص الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال وزير الطاقة: "خالد الفالح صديقي.. ما لا تعرفونه أن الفالح كان زميلي في الدراسة وترافقنا في مشوارنا المهني على مدار 30 عاما".

وتابع الأمير: "أنا والفالح جمعنا الشغف بقطاع الطاقة على مدار 30 عاما.. كان في أرامكو وكنت في الوزارة".

وأضاف: "أنا فخور جدا بعملي في إدارته وقت توليه الوزارة.. وسأحاول جاهدا أن أواصل العمل الناجح الذي بدأه هو ومن قبله من الوزراء".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا، مساء السبت الماضي، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا للفالح.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في أواخر الثمانينيات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في عام 2017.

أما الفالح فالتحق بالعمل في شركة "أرامكو" في عام 1979، وتدرج فيها حتى صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة في 2008، وفي 2015 عين وزيرا للصحة، ثم وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في 2016.

يذكر أن فعاليات القمة العالمية للطاقة، انطلقت، الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة من الوزراء والمسؤولين ومديري شركات الطاقة حول العالم.