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ألمانيا تعيد البسمة على وجوه جماهيرها.. وهولندا تكتسح إستونيا بالتصفيات الأوروبية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:55 م
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ألمانيا تعيد البسمة على وجوه جماهيرها.. وهولندا تكتسح إستونيا بالتصفيات الأوروبية
منتخب المانيا
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حقق منتخب ألمانيا فوزا صعبا على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو.

 

وفي لقاء آخر تمكن منتخب هولندا من اكتساح إستونيا برباعية نظيفة في نفس الجولة .

 

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ايرلندا الشمالية فيما تحل هولندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

 

ونجح منتخب ألمانيا في تجاوز كبوته المتمثلة في خسارته على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة الماضي.

 

وتقدم المدافع الشاب مارسيل هالستنبرج بهدف لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة ثم أضاف سيرجي نابري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

أما منتخب هولندا فلم يجد أي صعوبة في اكتساح مضيفه منتخب استونيا برباعية بيضاء.

 

وتقدم ريان بابل بهدفين للطواحين الهولندية في الدقيقتين 17 و48 ثم أضاف ممفيس ديباي وجيورجينيو فاينالدوم الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 76 و87.

 

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