عاجل.. انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع لـ "لحشد العشائري" بالعراق

سقط مساء اليوم الإثنين، عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة هيت في محافظة الأنبار، وذلك عقب انفجار مخزن عتاد تابع للحشد العشائري لأسباب مجهولة.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن فرق الدفاع المدني العراقي تمكنت من السيطرة على الحريق.

من جهة أخرى، أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تنفيذ عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من داعش من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين.

الحشد العشائري .. تكوينه وأهدافه ومستقبله

الحشد العشائري السني في العراق، هي قوات عشائرية مكونة من بعض أبناء العشائر السنية في العراق، مسموح لها العمل ضمن قيود قاسية في بعض المناطق السنية، أما المناطق المختلطة بين العرب السنة والشيعة فغير مسموح للعشائر السنية أن تؤسس فيها أي قوات قتالية.

والحشد العشائري السني يعاني من ضعف في التمويل والتسليح ومن مضايقات كبيرة لعناصره من قبل حكومة بغداد ومن المليشيات الشيعية، وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي مرارا وتكرارا أن الحشد العشائري سيتم حله فيما بعد.





مؤشرات

وفقاً لتقرير لـ "شبكة رؤية الإخبارية"، فإن هناك بعض المؤشرات التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطط حكومية لإضعاف قوة الحشد العشائري، كما حدث في معارك الفلوجة وتكريت والرمادي والعلم، حيث تم الزج بهم في معارك خاسرة مع داعش وكانوا يعانون من ضعف الإمدادات ومن غياب الغطاء الجوي من القوات الحكومية.





كما تم منع الرواتب عنهم في فترات مختلفة، وعندما حاول الحشد العشائري منع جرائم مليشيا الحشد الشيعي في المدن السنية لم تستطع ذلك إلا في بعض المناطق.





وأشار عضو لجنة الأمن الدفاع محمد الكربولي في بيان " إلى أن لجنته تسلمت شكاوى من الاستقطاعات الشهرية لرواتب الحشد العشائري المتصدي لداعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى.





وأضاف أن رواتب الحشد العشائري في عامرية الفلوجة ، الذي يصل تعداده 1850 مقاتلا تناقصت إلى 1500 مقاتل ثم إلى 1300 مقاتل لهذا الشهر ، وهو ما يضع علامات الاستفهام للمزاجية التي تتعامل بها هيئة الحشد الشعبي مع حشود المتطوعين من أبناء العشائر السنية المتصدية والمشاركة في عمليات التحرير ومسك الأرض.





أماكن الانتشار

ينتشر الحشد العشائري في الموصل وصلاح الدين والأنبار ويقوده ضباط محترفين من عناصر الجيش العراقي السابق، ولكن العشائر السنية تمنع من قبل حكومة العبادي ومليشيا الحشد الشيعية من إنشاء أي حشد عشائري في بغداد وبابل وحزام بغداد وديالى .





وكشف المتحدث باسم الحشد العشائري غسان العيساوي، في تصريحات صحفية عن وجود أكثر من 10 آلاف مقاتل للحشد في الأنبار.





وتمثل عشائر الجبور في محافظة صلاح الدين بالذات أقوى قوة للحشد العشائري في العراق، حتى إن تنظيم "داعش" في أوج قوته لم يتمكن من الاستيلاء على مناطقهم في محافظة صلاح الدين وتمكنوا من الثبات أمامه. كلواء صلاح الدين بقيادة عشم السبهان الجبوري، وحشد عشائر الجبور في محافظة نينوى بقيادة محمد الجبوري.





الأمر أيضا بالنسبة لعشائر البوعيسى في "عامرية الفلوجة" الذين استطاعوا الثبات أمام داعش عندما سيطرت على كامل الفلوجة ولكنها لم تستطع السيطرة على العامرية ومدن أخرى في الأنبار.





ويمثلهم لواء عامرية الصمود بقيادة العميد خميس العيساوي، ولواء درع الفلوجة بقيادة العقيد الركن ماجد المحمدي وبإشراف عيسى الساير العيساوي قائد حماس العراق – فرع الفلوجة وقائمقام المدينة ويتضمن افواج عيفان العيفان ومنير العيفان وفوج الحصي وفوج النساف.





كما يعتبر التشكيل الأول لمقاتلي عشائر الرمادي بقيادة العميد احمد عبد الله البيلاوي، ولواء كرمة الفلوجة بقيادة الشيخ جمعة فزع علي الجميلي، وحشد أبناء الغربية بقيادة العقيد جمال شهاب المحلاوي، من التشكيلات العسكرية القوية.

الحشد العشائري مجرد غطاء





فيما اعتبرت هيئة علماء المسلمين "واقع التجارب السابقة يثبت بلا شك أن كل المسميات الأخرى من خارج الحشد هي لمجرد إضفاء الصفة الوطنية عليه مثل: (الحشد العشائري) أو (الحشد الوطني)؛ ولن تكون لها علاقة بالمؤسسة الجديدة ولن تستطيع دخولها، وإن دخلتها ستكون مجرد غطاء لتمرير صفة غير حقيقية عن طبيعة الحشد الطائفية".