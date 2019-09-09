أخبار ريال مدريد: الريال يجهز لصفقته الصيفية الكبرى وصراع مع برشلونة على نجم ليفربول وصدمة جديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 9 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الموسم المقبل وتضارب الأنباء حول إصابة لوكا يوفيتش نجم الفريق مع منتخب بلاده صربيا.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم توتنهام بديل بوجبا في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الصيف المقبل في حالة تجديد بول بوجبا لعقده مع مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كريستيان إريكسن قد يصبح قادرًا على الرحيل مجانًا لأن عقده ينتهي في عام 2020.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط للمنافسة على ضم النجم الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا، حيث ينافسه على ضمه جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي يخطط لضمه في صفقة مع دخوله الستة أشهر الأخيرة من عقده مع توتنهام.

وأكدت ديلي ميل أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع مبلغ لصانع الألعاب في يناير المقبل ولكنها ألمحت أن إدارة الشياطين الحمر سيصرف نظرها عنه إذا التزم بول بوجبا ووقع على عقد جديد.

وقال إريكسن خلال حديثه إلى وسائل الإعلام الدنماركية أثناء فترة التوقف الدولي :"أتمنى أن أقرر مثلما هو الحال في مدير كرة القدم لكن للأسف لا أستطيع ذلك".

وأضاف :"بالنسبة لي، أنا لا أستطيع التكهن بمستقبلي.

لقد شاركت الآن لسنوات عديدة، حيث كان هناك الكثير من الشائعات كل عام لكن من الواضح أن الشائعات كانت أكثر انتشارًا هذا العام لأن عقدي على وشك الانتهاء. لقد قيل الكثير عني".

واختتم إريكسن تصريحاته قائلاً : "كان ينبغي علي النظر إلى المنازل في مدريد (وفقًا للتكهنات) لكن يجب أن أكون صادقًا وأقول إن كل ما يكتب لا يزعجني على الإطلاق".

- نجم باريس سان جيرمان هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى لتسخير كل إمكانياته المادية من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع الفرنسي مبابي في الصيف المقبل وأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حدد النجم الفرنسي بأن يكون هدفه الأول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد فشل ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المنصرم قرر الملكي تركيز اهتمامه على النجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما.

وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي المتوج ببطولة كأس العالم 2018 تعني أن الملكي كان دائما المرشح الثاني بعد برشلونة في الصراع على ضم نيمار.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان جعل مبابي هدفه الأول في الميركاتو الصيفي المقبل في صيف 2020 حتى قبل مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سجل في الموسم الماضي 39 هدفا وساهم في صنع 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سيغيب عن المسابقات والمباريات لمدة شهر تقريبا بسبب تعرضه لإصابة في فخذه أثناء مباراة فريقه أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أقنع مبابي بالرحيل إلى قلعة سانتياجو برنابيو ويبدو أن جماهير ريال مدريد تدعم ذلك أيضا، حيث هتفوا باسم مبابي أثناء الإعلان عن ضم البلجيكي إيدين هازارد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سام جيرمان في عام 2022 كما أنه من الواضح أنه متردد في توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.

- هل يتجاوز ريال مدريد محنته بعد فترة التوقف الدولي ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تلقى صدمة جديدة عقب انضمام لاعب جديد إلى قائمة اللاعبين الذين يعانون من الإصابة داخل الفريق الإسباني قبل وبعد انطلاق الموسم الكروي الحالي وهو الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني للميرينجي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن 10 نجوم من ريال مدريد تعرضوا للإصابة في الفترة الماضية على رأسهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيان إيسكو وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريجو خويس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن القائمة شهدت مؤخرا انضمام نجم جديد وهو المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وذلك بعد أن أعلن منتخب بلاده عن تعرض اللاعب لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مواجهة لوكسمبورج مع منتخب بلاده يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البيان الذي أصدره الاتحاد الصربي لم يكشف عن نوع الإصابة التي تعرض لها يوفيتش، مكتفيا بالقول :"في مباراتنا أمام البرتغال سقط لاعبنا مصابا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يلعب الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورج".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المثير في الأمر أن يوفيتش مهاجم ريال مدريد شارك السبت أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87 أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن تُثير إصابة يوفيتش حالة من القلق داخل الجهاز الفني للملكي خصوصاً وأن الفريق يمتلك حاليا لاعبين اثنين فقط في مركز المهاجم الصريح، وهما كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الملكي أجرى قبل أيام حصصا تدريبية بـ7 لاعبين فقط وذلك بسبب انشغال جميع اللاعبين بمباريات مع منتخباتهم الدولية بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين.

- ريال مدريد يجهز لأولى صفقاته في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سعي إدارة ريال مدريد لإبرام التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة، حيث أن النجم الفرنسي من أولويات المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن زيدان يرغب في التعاقد مع مبابي بعد أن فشل في التعاقد مع البرزيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الأسباني السابق في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لتقرر إدارة الملكي تكثيف جهودها لضم مبابي صاحب الـ 20 عاماً.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيدان سيستغل علاقته المميزة بمبابي من أجل إقناعه بالانضمام لقلعة سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل خاصة وأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان سيواصل محاولاته لأقناع مبابي بالانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو ويبدو أن جماهير ريال مدريد تدعم ذلك أيضا، حيث هتفوا باسم مبابي أثناء الإعلان عن ضم البلجيكي إيدين هازارد.

وكان مبابي المصنف من ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم سجل في الموسم الماضي 39 هدفا وساهم في صنع 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.

وسيغيب النجم الفرنسي عن المسابقات والمباريات لمدة شهر تقريبا بسبب تعرضه لإصابة في فخذه أثناء مباراة فريقه أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سام جيرمان في عام 2022 كما أنه من الواضح أنه متردد في توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.

- صحفي إسباني ينفي إصابة نجم ريال مدريد

نفى خوسيه لويس سانشيز الصحفي الإسباني الشهير والمُقرب من نادي ريَال مدريد الإسباني أن الملكي تواصل من أجل الوقوف على الحالة الصحية للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، حيث كشفت بعض التقارير أنه لا يُعاني من الإصابة وسيبقى في معسكر منتخب بلاده.

وقال خوسيه لويس سانشيز في النشرة الإخبارية لبرنامج خوجونيس المذاع على فضائية لاسيستا :"لوكا يوفيتش لا يُعاني من الإصابة وسيبقى رُفقة المنتخب الصربي".

واختتم يانشيز حديثه قائلاً :"لوكا يوفيتش بإمكانه أن يلعب رفقة منتخب بلاده غدًا الثلاثاء أمام لوكسومبورج".

وأكدت بعض التقارير الإعلامية بالأمس تعرض الصربي لوكا يوفيتش نجم ريَال مدريد وأنه اضطر للخروج من معسكر منتخب بلاده.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت إصابة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وذلك بعد أن أعلن منتخب بلاده عن تعرض اللاعب لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مواجهة لوكسمبورج مع منتخب بلاده غدًا الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وألمحت التقارير الصحفية الإسبانية أن المثير في الأمر أن يوفيتش مهاجم ريال مدريد شارك السبت أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87 أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

وتوقعت التقارير الصحفية أن تُثير إصابة يوفيتش حالة من القلق داخل الجهاز الفني للملكي خصوصاً وأن الفريق يمتلك حاليا لاعبين اثنين فقط في مركز المهاجم الصريح، وهما كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

ونوهت التقارير الصحفية أن الفريق الملكي أجرى قبل أيام حصصا تدريبية بـ7 لاعبين فقط وذلك بسبب انشغال جميع اللاعبين بمباريات مع منتخباتهم الدولية بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين.

- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد الإسبانى يسعى بقوة للتعاقد مع الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "دياريو أى أس" أن ريال مدريد سيواصل ملاحقة الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ".

وكان ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن فشلت الصفقة بسبب مغالاة نادى مانشستر يونايتد وكان إيريكسن هو الخيار الثانى لمدريد.

وأفادت التقارير الصحفية إن إيركسن الذى سينتهى عقده الصيف القادم رفض كل العروض التى تقدمت إليه ورفض أيضاً التجديد للشبيرز بسبب الرغبة فى الإنتقال لريال مدريد.

- سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة ريال مدريد بالشامبيونزليج

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، بعد تأكد غياب نجم الفريق عن الموقعة المنتظرة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الدولي الفرنسي كيليان أمبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيغيب عن صفوف الفريق أمام ريال مدريد، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى أوتار الركبة.

تصريحات تياجو سلفا عن إصابة زميله مبابي

وكان البرازيلي تياجو سيلفا مدافع النادي الباريسي، قد صرح في وقت سابق عقب إصابة امبابي قائلاً: "أنا حزين لإصابة امبابي القوية، وغيابه عن الفريق سيزيد من مهمة فريقنا في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ولكن الإصابات جزء من كرة القدم".

واختتم: "أنا متأكد من أنه قادر على العودة للمباريات سريعًا، وأن الإصابة لن تؤثر على مستواه الفني".

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

ويستضيف ملعب "بارك دي برانس" المواجهة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الباريسي، يوم 18 سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، ضمن افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مجموعة باريس سان جيرمان وريال مدريد في الشامبيونزليج

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من : باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، وجالاتا سراي التركي.

- صدمة كبرى لريال مدريد

تلقى الفريق الأول لنادي ريال مدريد ضربة قوية قادمة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الكشف عن تطورات جديدة في صفقة بوجبا.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن مانشستر يونايتد يدرس تمديد عقد بول بوجبا في الفترة القادمة بعد جلسة مع وكيل أعماله في الفترة الماضية.

وفتحت إدارة الشياطين الحمر محادثات مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي في 2021.

وطرح مانشستر على رايولا وكيل بوجبا زيادة في راتب اللاعب من أجل إقناعه بتمديد عقده والتنازل عن فكرة الرحيل عن الاولد ترافورد في الصيف المقبل.

وارتبط اسم بوجبا في الفترة الماضية بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني برغبة واضحة من المدير الفني زين الدين زيدان.

الجدير بالذكر أن بوجبا عاد لليونايتد، قادمًا من يوفنتوس في 2016 مقابل 120 مليون يورو.

- خناقة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة جديدة

أفادت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية اليوم عن تفكير كل من ريال مدريد وبرشلونة فى التعاقد مع نجم ليفربول خاصة بعد التقارير الإنجليزية اتى أشارت على رجيل محمد صلاح الصيف المقبل عن الريدز.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن كل من ريال مدريد وبرشلونة حددوا شرط وحيد لإستقطاب الدولى المصري محمد صلاح خلال الصيف المقبل وهو أن يستمر اللاعب على نفس مستواه العالى ويقدم موسم كبير مع فرسقه مثل الوسميين الماضيين.

بينما أكدت صحيفة " ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى وضع محمد صلاح كأحد الإنتدابات المطروحه بقوة على طاولة الملكى للتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لكنه ليس الخيار الأول بل الخيار الثانى خلف النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة أن محمد صلاح لا يشعر بالراحه داخل صفوف ليفربول الإنجليزي وانه لن يستمر أكثر من ثلاث مواسم فى الريدز.

ويذكر أن محمد صلاح منذ إنتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي فى صيف 2017 قادماً من روما حصد لقب هداف الدوري الإنجليزى لموسميين متتاليين بإحرازه 32 هدف فى الموسم الأول و 22 هدف فى موسمه الثانى وفى الموسم الثالث حتى الأن سجل ثلاث أهداف من 4 مباريات بالبريميرليج، بحلاف حصوله على أفضل لاعب فى إنجلترا عام 2018 وأيضاً توج بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2019 وكان هداف للفريق برصيد 5 أهداف وبلقب السوبر الأوروبي.

ولعب محمد صلاح حتى الأن بقميص الريدز 110 مباراة سجل خلالهم 74 هدف.

- ماركا: الرجل العنيد يرفض مغادرة ريال مدريد

قرر لاعب ريال مدريد الشاب البقاء فى صفوف المرينجى خلال الموسم الجارى والقتال من أجل الحصول على فرصة فى كتيبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد ورفض جميع العروض التى جائت له من أجل الرحيل.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ماريانو دياز بالرجل العنيد والشجاع بعد رفضه كل العروض للرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وقرار البقاء في صفوف الفريق والقتال على فرصة للمشاركة فى كتيبة زيدان.

وأشارت الصحيفة أن دياز شجاع بسبب أيضاً إرتدائه لقميص النجم الكبير كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالى بعدما رحل عن المرينجى مما يدل على تحمله المسؤولية وشجاعته.

وأختتمت الصحيفة قائلة :" ماريانو دياز برقمه الجديد 24 يتمنى أن تبتعد عنه الإصابات التي عانى منها الموسم الماضي وأبعدته عن المشاركه مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواحتة ليفانتى فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى يوم 14 سبتمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية.