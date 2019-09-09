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محمد صلاح يستعرض مهارات "مكة" في الغناء (فيديو)

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:31 م
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محمد صلاح يستعرض مهارات مكة في الغناء (فيديو)
محمد صلاح ومكة
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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فيديو جديد لإبنته الصغيرة مكة عبر الشبكات الاجتماعية.


واستغل محمد صلاح فترة التوقف الدولي لقضاء عطلة صغيرة مع اسرته رفقة زوجته وابنته الوحيدة "مكة" في الساعات الماضية.


ونشر صلاح فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تظهر خلاله ابنته مكة وهى تقوم بالعزف على البيانو وتغنى باللغة الإنجليزية فيما كان محمد صلاح هو من يقوم بعملية التصوير.


ونال الفيديو إعجاب متابعي محمد صلاح عبر تويتر بالاعجاب والتعليقات وذلك بعد أن قام بنشر المقطع بدقائق قليلة.


وتعود محمد صلاح على ظهور ابنته "مكة" معه باستمرار، ففي كل حدث مهم للفرعون المصري نجده يصطحب ابنته داخل الملعب أمام الجماهير، فمكة كانت حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في نهاية الدوري الموسم الماضي وبعد تتويج صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الماضية.


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