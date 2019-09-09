نشرة أخبار المنوفية.. نجهيز كلية الإعلام قبل بدء الدراسة.. وحفل كبير بعيد الفلاح
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:41 م
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أحمد الباهي
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شهدت محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، على مدار 24 ساعة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن المنوفية، فضلًا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وأليكم أهم الأخبار بالتفصيل:
حيث شهدت قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حملات متنوعة لإزالة الإشغالات وحررت رئاسة المدينة ٤ محاضر إشغال طريق، وإزالة عدد ٤ إعلانات مخالفة وغير مرخصة قانونيًا، بتوجيهات من اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، وبدأت الحملة بالوحدة المحلية بالماي طريق (٢٤ شبين الكوم - سرس الليان - منوف)، المار بوسط قرية الماي.
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وأحال اللواء حسب الله ضياء عدد من الأطباء والمسؤولين بالوحدات الصحية في القرى ضمن نطاق مركز الشهداء بسبب ما كشفته جولته المفاجئة على الوحدات الصحية، حيث تبين من زيارته للوحدة الصحية بمنشأة السادات وجود عدد 5 فقط من العاملين، وغياب غياب عدد 6 أطباء في الوحدة الصحية بقرية جزيرة الحجر، وقرر إحالة المقصرين للشئون القانونية برئاسة المدينة.
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وحرص محافظ المنوفية على مشاركة نقابة الفلاحين اليوم، حفلها السنوي بمناسبة عيد الفلاح الـ67 بقرية البتانون بمركز شبين الكوم، وسط حضور غفير لقيادات مديرية الطب البيطري وعدد من الفلاحين، وكرم المحافظ عدد من أعضاء النقابة بالمنوفية، واستمع في نهاية الحفل لمشاكل الفلاحين ووجه الجهات المختصة بحلها طالما خضعت للدراسة.
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هذا وتوجهت أنظار جامعة المنوفية اليوم للاجتماع الخاص بمناقشة أعمال المنشآت المنفذة خلال شهر أغسطس الماضى، وصدور العديد من القرارات الهامة التي تمس جميع العاميلن، فضلًا عن بحث أعمال إنشاء مبنى خاص بالمدرجات لكلية الصيدلة ومتابعة الخلل بالمبنى المقام قرب معهد الأورام، وكذلك أعمال الترميمات المطلوبة بكلية التمريض، وعمل تعديلات بغرف الزرع بمستشفى معهد الكبد.
التفاصيل الكاملة للخبر من هنا
حيث شهدت قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حملات متنوعة لإزالة الإشغالات وحررت رئاسة المدينة ٤ محاضر إشغال طريق، وإزالة عدد ٤ إعلانات مخالفة وغير مرخصة قانونيًا، بتوجيهات من اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، وبدأت الحملة بالوحدة المحلية بالماي طريق (٢٤ شبين الكوم - سرس الليان - منوف)، المار بوسط قرية الماي.
التفاصيل الكاملة للخبر من هنا
وأحال اللواء حسب الله ضياء عدد من الأطباء والمسؤولين بالوحدات الصحية في القرى ضمن نطاق مركز الشهداء بسبب ما كشفته جولته المفاجئة على الوحدات الصحية، حيث تبين من زيارته للوحدة الصحية بمنشأة السادات وجود عدد 5 فقط من العاملين، وغياب غياب عدد 6 أطباء في الوحدة الصحية بقرية جزيرة الحجر، وقرر إحالة المقصرين للشئون القانونية برئاسة المدينة.
التفاصيل الكاملة للخبر من هنا
وحرص محافظ المنوفية على مشاركة نقابة الفلاحين اليوم، حفلها السنوي بمناسبة عيد الفلاح الـ67 بقرية البتانون بمركز شبين الكوم، وسط حضور غفير لقيادات مديرية الطب البيطري وعدد من الفلاحين، وكرم المحافظ عدد من أعضاء النقابة بالمنوفية، واستمع في نهاية الحفل لمشاكل الفلاحين ووجه الجهات المختصة بحلها طالما خضعت للدراسة.
التفاصيل الكاملة للخبر من هنا
هذا وتوجهت أنظار جامعة المنوفية اليوم للاجتماع الخاص بمناقشة أعمال المنشآت المنفذة خلال شهر أغسطس الماضى، وصدور العديد من القرارات الهامة التي تمس جميع العاميلن، فضلًا عن بحث أعمال إنشاء مبنى خاص بالمدرجات لكلية الصيدلة ومتابعة الخلل بالمبنى المقام قرب معهد الأورام، وكذلك أعمال الترميمات المطلوبة بكلية التمريض، وعمل تعديلات بغرف الزرع بمستشفى معهد الكبد.
التفاصيل الكاملة للخبر من هنا
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