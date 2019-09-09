نقيب الفلاحين ببني سويف يطالب بتحويل "الزراعة" إلى وزارة سيادية



وأشار "شريف"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مشاكل الفلاحين كثيرة تبدأ من مدخلات الإنتاج وما بعد الحصاد، والتسويق، مضيفًا: "الفلاح بيتعب وبيشتغل وفي الآخر بيكون الشغل بطريقة عشوائية".



وطالب الدولة أن نتوجه إلى الزراعة التعاقدية، بحيث أن الفلاح قبل أن يزرع أرضه يكون على علم مصير محصوله وسعره، مؤكدًا أنهم بدأوا أول خطوة على الطريق، موضحًا أن مشروع برايم سويف يلبي احتياجات المزارعين، ويقوم بتوعيتهم لزيادة محاصيلهم وترويجها.



وأوضح نقيب الفلاحيين في بني سويف، أن الزراعة التعاقدية تساهم في ترتيب العمل الزراعي، والتنسيق بين المزارعين، مطالبا أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية إسوة بوزارة الداخلية لمصلحة الدولة والفلاح، حيث إن من لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره، فضلا على أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصري.



واقترح أن تقسم أراضي مشروع المليون ونصف مليون فدان على صغار المزارعين، مشددا على ضرورة الاهتمام بمدارس الزراعة وكليات الزراعة، حتى نخرج جيل قادر على تحمل مسئولية الزراعة، مشيدًا بمشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه الدولة، مؤكدًا أنه مشروع اقتصادي هام، وسيعود بالنفع على الدولة، والمواطن، ومستوى الأسعار.



وفي نفس السياق قال عيد إمام، أحد المزارعين في محافظة بني سويف، إنه يجب على الفلاح قبل زراعة أي محصول أن يكون على معرفة بالمحاصيل المطلوبة حتى يضمن الفلاح أن محصوله سيباع.



وأضاف أنه يجب رصد مشاكل االفلاح للعمل على حلها، معتبرا أن الوضع يتحسن في الوسط الزراعي، تعمل الوزارة على تقديم مساعدات للفلاح من خلال تقديم ندوات توعية له، مؤكدا أن مصر تنافس دول كبرى في التصدير، مشيدا بجودة المنتجات المصرية.



وأشار إمام، إلى أن الأرض مثل العرض لا يجب التفريط به، مضيفا: "متهجروش أرضكم االزرعية، لأن هي الأساس، ومنها هنعيش إحنا وولادنا".

قال أحمد شريف، رئيس مجلس إدارة برايم سويف ونقيب الفلاحين في بني سويف، إن الصورة ليست وردية، والفلاح متحمل هموم كثيرة، مضيفًا أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري.