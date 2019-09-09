نقيب الفلاحين ببني سويف يطالب بتحويل "الزراعة" إلى وزارة سيادية
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:41 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال أحمد شريف، رئيس مجلس إدارة برايم سويف ونقيب الفلاحين في بني سويف، إن الصورة ليست وردية، والفلاح متحمل هموم كثيرة، مضيفًا أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري.
وأشار "شريف"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مشاكل الفلاحين كثيرة تبدأ من مدخلات الإنتاج وما بعد الحصاد، والتسويق، مضيفًا: "الفلاح بيتعب وبيشتغل وفي الآخر بيكون الشغل بطريقة عشوائية".
وطالب الدولة أن نتوجه إلى الزراعة التعاقدية، بحيث أن الفلاح قبل أن يزرع أرضه يكون على علم مصير محصوله وسعره، مؤكدًا أنهم بدأوا أول خطوة على الطريق، موضحًا أن مشروع برايم سويف يلبي احتياجات المزارعين، ويقوم بتوعيتهم لزيادة محاصيلهم وترويجها.
وأوضح نقيب الفلاحيين في بني سويف، أن الزراعة التعاقدية تساهم في ترتيب العمل الزراعي، والتنسيق بين المزارعين، مطالبا أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية إسوة بوزارة الداخلية لمصلحة الدولة والفلاح، حيث إن من لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره، فضلا على أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصري.
واقترح أن تقسم أراضي مشروع المليون ونصف مليون فدان على صغار المزارعين، مشددا على ضرورة الاهتمام بمدارس الزراعة وكليات الزراعة، حتى نخرج جيل قادر على تحمل مسئولية الزراعة، مشيدًا بمشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه الدولة، مؤكدًا أنه مشروع اقتصادي هام، وسيعود بالنفع على الدولة، والمواطن، ومستوى الأسعار.
وفي نفس السياق قال عيد إمام، أحد المزارعين في محافظة بني سويف، إنه يجب على الفلاح قبل زراعة أي محصول أن يكون على معرفة بالمحاصيل المطلوبة حتى يضمن الفلاح أن محصوله سيباع.
وأضاف أنه يجب رصد مشاكل االفلاح للعمل على حلها، معتبرا أن الوضع يتحسن في الوسط الزراعي، تعمل الوزارة على تقديم مساعدات للفلاح من خلال تقديم ندوات توعية له، مؤكدا أن مصر تنافس دول كبرى في التصدير، مشيدا بجودة المنتجات المصرية.
وأشار إمام، إلى أن الأرض مثل العرض لا يجب التفريط به، مضيفا: "متهجروش أرضكم االزرعية، لأن هي الأساس، ومنها هنعيش إحنا وولادنا".
وأشار "شريف"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مشاكل الفلاحين كثيرة تبدأ من مدخلات الإنتاج وما بعد الحصاد، والتسويق، مضيفًا: "الفلاح بيتعب وبيشتغل وفي الآخر بيكون الشغل بطريقة عشوائية".
وطالب الدولة أن نتوجه إلى الزراعة التعاقدية، بحيث أن الفلاح قبل أن يزرع أرضه يكون على علم مصير محصوله وسعره، مؤكدًا أنهم بدأوا أول خطوة على الطريق، موضحًا أن مشروع برايم سويف يلبي احتياجات المزارعين، ويقوم بتوعيتهم لزيادة محاصيلهم وترويجها.
وأوضح نقيب الفلاحيين في بني سويف، أن الزراعة التعاقدية تساهم في ترتيب العمل الزراعي، والتنسيق بين المزارعين، مطالبا أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية إسوة بوزارة الداخلية لمصلحة الدولة والفلاح، حيث إن من لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره، فضلا على أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصري.
واقترح أن تقسم أراضي مشروع المليون ونصف مليون فدان على صغار المزارعين، مشددا على ضرورة الاهتمام بمدارس الزراعة وكليات الزراعة، حتى نخرج جيل قادر على تحمل مسئولية الزراعة، مشيدًا بمشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه الدولة، مؤكدًا أنه مشروع اقتصادي هام، وسيعود بالنفع على الدولة، والمواطن، ومستوى الأسعار.
وفي نفس السياق قال عيد إمام، أحد المزارعين في محافظة بني سويف، إنه يجب على الفلاح قبل زراعة أي محصول أن يكون على معرفة بالمحاصيل المطلوبة حتى يضمن الفلاح أن محصوله سيباع.
وأضاف أنه يجب رصد مشاكل االفلاح للعمل على حلها، معتبرا أن الوضع يتحسن في الوسط الزراعي، تعمل الوزارة على تقديم مساعدات للفلاح من خلال تقديم ندوات توعية له، مؤكدا أن مصر تنافس دول كبرى في التصدير، مشيدا بجودة المنتجات المصرية.
وأشار إمام، إلى أن الأرض مثل العرض لا يجب التفريط به، مضيفا: "متهجروش أرضكم االزرعية، لأن هي الأساس، ومنها هنعيش إحنا وولادنا".
Advertisements
- "عبدالدايم" يكشف أسباب عدم تطبيق "الزراعة التعاقدية"
- "الزراعة": نحرص على توريد محاصيل الفلاحين بأعلى سعر يرضيهم
- نقيب الفلاحين مشيدًا بـ"السيسي": "فخر كل العرب.. وصابرين حبًا فيه" (فيديو)
- النقيب يناشد "السيسي" بالإفراج عن الفلاحين المحبوسين (فيديو)
- نقيب الفلاحين: ليس لنا علاقة بارتفاع الأسعار
- "أبو صدام" مناشدا "الزراعة" شراء الذرة من الفلاحين.. "الكميات كبيرة والأسعار قليلة"
- محافظ أسيوط يلتقي نقيب الفلاحين لبحث مشكلات المزارعين
- نقيب الفلاحين بني سويف يفجر مفاجأة: "بنبيع كيلو البطاطس للتجار بـ90 قرشًا"
- نقيب الفلاحين: المزارعون باعو الأرز للتجار بأسعار غالية
- نقيب الزراعيين ببني سويف: الدولة تهتم بالفلاح.. وتعمل على حل مشاكلهم
المزيد عن: وزارة سيادية نقيب الفلاحين ببني سويف الزراعةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر