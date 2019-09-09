نيفين جامع: إعداد معرض للحرف اليدوية تحت رعاية الرئيس أكتوبر المقبل

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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل توفير فرصة العمل من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة، لافتة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسع في تمويل هذه المشروعات خاصة الإنتاجية والصناعية.



وتابعت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الجهاز يعمل على اتاحة التمويل في المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، من خلال توفير الآلات اللازمة لهذه المجمعات، بالإضافة لتوفير رأس المال، مشيرة إلى الجهاز لديه تنوع في برامج تمويل لأصحاب المشروعات، خاصة لرواد الأعمال.



وأضافت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دور الجهاز لا يقصر على تقديم التمويل رغم أهميته، ولكن يمتد لتقديم الدعم الفني، وإتاحة الخدمات الغير مالية التي تؤهل صاحب المشروع على إقامة المشروع، وسداد التزاماته والوصول إلى مرحلة من النمو.



ولفتت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن متابعة المشروع هامة للغاية، للتأكد من استخدم التمويل في الغرض المخصص ليه، والتأكد من استقرار المشروع واستمراراه، ومواجهة أي تحديات تقابل صاحب المشروع، ومنعه من الوصول إلى مرحلة التعثر، مشيرة إلى أن الخدمات الغير مالية التي يقدمها الجهاز، للمشروع أهم من التمويل في حد ذاته.



وأشارت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بالاهتمام بإقامة المعارض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال شهر أكتوبر سيتم اقامة معرض للحرف اليدوية على مستوى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك حرص على مشاركة أصحاب الحرف اليدوية على كافة أنحاء مصر بالمشاركة في هذا المعرض، وسيكون هناك منتجات من حلايب وشلاتين وأسوان، وكافة أنحاء مصر في هذا المعرض، مضيفة أن الرئيس مهتم بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الحرفة واليدوية، لمنعها من الاندثار.



هذا ويقدم برنامج "مساءdmc" المذاع على فضائية "Dmc"، الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية إيمان الحصري، ويذاع بصورة يوميًا الساعة العاشرة مساءً، عدا يوم الاثنين والثلاثاء الساعة التاسعة، ويناقش البرنامج أهم المواضيع والاخبار على الساحة الدولية والمحلية في كافة المجالات.

