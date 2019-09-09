نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. إيقاف نجم النصر والبلايلي يكشف سر اختياره اللعب للأهلي

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نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأثنين الموافق 9 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.



رسميا.. إيقاف لاعب النصر وتغريمه 50 ألف درهم

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، إيقاف لاعب النصر مهند خميس مباراة واحدة وتغريمه 50 الف درهم؛ لتعديه باللكم على لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا، أثناء اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي.



وأوضحت لجنة الإنضباط أن العقوبة التي تعرض لها اللاعب جاءت بناء على تقرير مقدم من حكم المباراة؛ حيث شهدت الدقيقة 24 من زمن المباراة طرد اللاعب مهند خميس إثر قيامه بالاعتداء على اللاعب فيدريكو كارتابيا وسط الملعب بدون كرة وتلقى البطاقة الحمراء.



يوسف البلايلي يكشف لأول مرة تفاصيل إنتقاله للأهلي السعودي

تحدث النجم الدولي الجزائري، يوسف البلايلي، عن السر وراء إنتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي تحديدًا، رغم تحصله على عدد كبير من العروض من قبل أندية أخرى كبيرة سواء في أفريقيا أو في الخليج، ولكنه في النهاية أختار اللعب لصفوف الراقي.



وأشار البلايلي في تصريحاته عن سبب إختياره تمثيل النادي الأهل السعودي إلى إعجابه بمدى قوة الدوري السعودي، والذي يعد الأقوى الآن بين كل الدوريات العربية، ويضم نخبة كبيرة من اللاعبين المميزين



وعلق يوسف البلايلي عن سبب حدوث ذلك قائلًا، بأنه قد اختار الأهلي رغم تلقيه عدة عروض؛ وهذا بسبب رغبته في خوض التجربة في الدوري السعودي تحديدًا، حيث يملك الكثير من الأصدقاء في المملكة العربية السعودية، وهذه الأمور ساعدته كثيرًا في إختيار اللعب لمصلحة الراقي في الموسم الجديد.



مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة في قضية "الربيعي"

تحدث الكاتب والناقد الرياضي ماجد الفهمي ومدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي، عن مفاوضات، إدارة نادي الهلال مع حارس مرمى الراقي، محمد الربيعي.



وقال ماجد الفهمي في تصريحات تليفزيونية: "قضي الأمر؛ الحارس الأهلاوي محمد الربيعي أصبح لاعبًا هلاليًا".



وأوضح الفهمي: "اللاعب هلالي إلا في حالة واحدة فقط، إذا عاد كل شيء إلى نصابه عن طريق الربيعي".



جدير بالذكر، أن عقد الربيعي مع الأهلي، ينتهي بختام الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير القادم.





قبل مواجهة اليمن.. رينارد يكشف عن أهدافه مع المنتخب السعودي

قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي، بأنه قد وعد المسؤولين في المملكة بأن المنتخب سوف يقود المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، قطر 2022، وهذا بالإضافة إلى المنافسة بقوة على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أسيا 2023، والتي تقام في الصين.



وقال رينار في مؤتمر صحفي سبق مباراة اليمن في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر: "نحن منتخب قرق للغاية، وسوف نعمل أنا والجهاز الفني على تحقيق حلم الجماهير السعودية، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في قطر".



وأشار المدرب الفرنسي في تصريحاته عن رغبته الشديدة في أن ينجح مع المنتخب السعودي، ويبقى في المملكة لأطول فترة ممكنة، مشددًا على كونه قد أعطى وعود إلى المسؤولين في الاتحاد السعودي بأن يصبح الأخضر أقوي وصعب هزيمته.



مفاجأة مدوية.. خلاف يقود ثنائي الهلال للهروب إلى النصر

كشف عبدالعزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر، عن وجود خلاف شديد بين إثنين من أهم العناصر الأساسية للفريق الأول للكرة بنادي الهلال.



قال بغلف عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان "خبر حصري": "خلافات شديدة قد تصل إلى حد الانفصال بين إثنين من أهم ركائز الفريق الجار.. وبين محورهم وأظهرته".



وأضاف: "إذا لم يتم احتواء الأمر سريعا فالفترة الشتوية كفيلة بإنتقال البعض منهم إلى الجهة المفضلة لديهم".



وأكد عبدالعزيز بغلف، على أن الوجهة المفضلة لهؤلاء اللاعبين، سيكون فريق النصر، ونادي آخر من الغربية.



التاريخ يقف بجانب المنتخب السعودي قبل مواجهة اليمن في تصفيات المونديال





كانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب السعودي، في المجموعة الرابعة، وهي مجموعة متوازنة بعض الشيء، بجانب منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة، ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة اليمن، ثم يلعب في الجولة الثانية مع منتخب سنغافورة، وبعد ذلك سيلعب السعوديون مع فلسطين يوم 15 أكتوبر المقبل، وبعدها بشهر يلعب المنتخب السعودي المباراة الأخيرة في ذهاب دور المجموعات أمام منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.



تاريخ مواجهات السعودية واليمن: وبالحديث عن تاريخ مواجهات المنتخبين السعودي واليمني، فإنهما قد لعبا سويًا 18 مباراة في كافة البطولات، فاز منتخب السعوية ب 17 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، ولم تخسر السعودية أي مباراة في تاريخها أمام اليمن، وكذلك سجلت السعودية 40 هدف في شباك اليمن، وسجل المنتخب اليمني ثلاث أهداف فقط في شباك السعودية.





معتز هوساوي يعود للأهلي السعودي بعد غياب 360 يوما

كشفت الصحف السعودية عن عودة المدافع الدولي، معتز هوساوي، للتواجد في الفريق من جديد، وذلك بعد غياب طويل عن صفوف النادي الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وأبعدته عن الفريق لمدة سنة كاملة، حيث خاض هوساوي برنامج علاج تحت رعاية طبية خاصة، وكانت هيئة الرياضة قد تكفلت بجزء كبير من مصاريف علاج لاعب الأهلي.





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي قد قررت أن يكون موعد مباراة أهلي جدة والوحدة، هو يوم السبت المقبل، والموافق 14 سبتمبر الجاري، وهذا بسبب وجود إرتباطات دولية لنجوم الأهلي والوحدة خلال هذا الأسبوع.