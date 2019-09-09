في ذكرى تأسيس المقاومة.. معاقل الانتفاضة في إيران تحتفل على طريقتها الخاصة (تقرير)

جسر مشاة ذوالفقار



مرتفعات مدينة زنجان



مواصلة النضال



قائد المقاومة الإيرانية



طريق زنجان طهران السريع



احتفالات متعددة



مدن إيران تشتعل



رسائل قوية



زعيمة المقاومة تحيي الذكرى











































اشتعل الداخل الإيراني بالوقفات الاحتجاجية والاحتفالات، بارزة صور كثيرة متنوعة تنم عن حضور قوي مؤثر للمقاومة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الـخامس والخمسين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي لا تزال ماضية على العهد في مناوئة نظام الملالي الإرهابي، مؤكدة ضرورة هدم بالنظام، والاعتراف بالمقاومة كبديل للنظام الذي لا يدخر جهداً في تخريب وتدمير المنطقة.وقام جمع من أعضاء معقل الانتفاضة رقم 148 في طهران، التابع للمقاومة الإيرانية، تعليق لافتة تحمل صورة مؤسس منظمة مجاهدي خلق، محمد حنيف نجاد، على جسر مشاة ذوالفقار الواقع في أحد أكثر مناطق طهران ازدحامًا بالمواطنين.كما أحيت مجموعة من جماعة مجاهدي خلق، في مرتفعات مدينة زنجان مراسم رفع "راية المنظمة" وشعارات حمل عبارات تهنئة للمقاومة الإيرانية، من بينها "نبارك انطلاقة العام الخامس والخمسين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق" ملوحين بإشارة النصر.وأعرب المنتفضون عن التزامهم بمواصلة النضال حتى الإطاحة بنظام الملالي، فيما قاموا برفع لافتة كبيرة لصورة زعيم المقاومة ولافتات تحمل شعار المنظمة، و رددوا هتافات: "التحية للقائد رجوي، التحية للمجاهد، حاضر... حاضر... حاضر" مشددين على عهدهم بمواصلة الطريق حتى إسقاط نظام الشر.وفي ذات السياق قام أعضاء معقل الانتفاضة 726 بعملية بطولية على جسر للمشاة على أحد الطرق السريعة المزدحمة بطهران، حيث قاموا بوضع صورة كبيرة لمسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، فيما تم إرفاق عبارات "الموت لخامنئي ـ التحية لمسعود رجوي"، وبقيت الصورة معلقة لساعات أمام أنظار المارة وركاب السيارات، وكانت ترسل رسالة النضال والمقاومة لأبناء طهران من أجل إسقاط النظام، فيما تكرر الأمر ذاته على طريق طهران دماوند السريع.وواصلت معاقل الانتفاضة الإيرانية، احتفالاتها بتأسيس المقاومة على طريقتها الخاصة، فعلى طريق زنجان طهران السريع، قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 298 أيضًا بتثبيت لافتة لشعار منظمة مجاهدي خلق على طريق زنجان طهران السريع المزدحم في ساعات الذروة، فيما قام أعضاء آخرون بتعليق صورة كبيرة لمريم رجوي احتوت على رسالة لزعيمة المقاومة الإيرانية قالت فيها: "كل من يريد الحرية لإيران، يجب أن ينهض للإطاحة بنظام الملالي"، فيما بقيت هذه اللافتة التي نصبت على طريق رسالت السريع، معلقة لساعات أمام عيون الناس وانتشر خبرها في مناطق واسعة من طهران.وتكررت ذات الأجواء الاحتفالية في ذكرى تأسيس المقاومة، في مناطق عديدة من المدن والمحافظات الإيرانية، قامت بها معاقل الانتفاضة رقم 354، و245، و700، و100، في مدن أرغوان، وسيستان، وبلوشستان، وهمدان، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى.واحتوت جميع الأجواء الاحتفالية الخاصة، على صور للقادة البارزين للمقاومة الإيرانية، تم إبرازها على الجسور ورفعها من قبل أعضاء المقاومة، من بينها صورة لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، بالإضافة إلى زعيم المقاومة الخالد، مسعود رجوي، وغيرهم الكثير والكثير.وأكد أعضاء المقاومة الإيرانية الموجودون في الداخل، على عهدهم الثابت، ووقوفهم الصلد ضد القمع والآلة الإجرامية التي يديرها الملالي ضد الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة، مشددين على ضرورة إسقاط النظام الإيراني، والوصول إلى الحرية.يشار إلى أن المقاومة الإيرانية أحيت ذكرى تأسيسها قبل أيام، حيث خاطبت "مريم رجوي" زعيمة المقاومة الإيرانية، جموع المناضلين، قائلة: "أيتها الأمهات، وأيها الآباء وأيتها النساء وأيها الرجال الذين تحمون منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأرواحكم ودمائكم وقلوبكم، مبارك عليكم جميعًا وللشعب الإيراني انطلاقة العام الخامس والخمسين للحياة السعيدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية".وذكرت أن تلك الذكرى، "هو يوم تأسيس استراتيجية المقاومة التي جوهرها دفع الثمن دون انتظار أجر، ويوم بدء الطريق، والنهج المعتمد على الصدق والفداء، مقدمة التهاني للشهداء، واصفة إياهم بـ "الكبار مؤسسي تاريخ المقاومة من أجل الحرية والمساواة؛ وهم محمد حنيف نجاد، وسعيد محسن، وأصغر بديع زادكان".وأكدت "رجوي" أن مؤسسي "مجاهدي خلق" فتحوا الطريق المسدود لنضال الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنهم قطعوا خطوات في طريق صعب وغير معروف، وشقوا الطريق المسدود، وتسلحو باليقين والإيمان.وأوضحت قائلة: "إنهم بدأوا كل شيء من جديد؛ نضالًا محترفًا، نضالًا قائمًا على أساس القضية، والإيمان بنفي الاستغلال ومبنياً على التضحية والتفاني".