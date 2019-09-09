الغامدي يعلن المشاركة في تبرعات "فرجت" من خارج المملكة.. قريبًا

تعتزم وزارة الداخلية، عبر مبادرة "فرجت"، إتاحة المشاركة من خارج المملكة للمساهمة في تبرعات الإفراج عن الموقوفين غير السعوديين في القضايا المالية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، ضمن جلسات ديوانية المعرفة التي تنظمها وزارة المالية، مساء اليوم الإثنين في الرياض؛ بهدف تعزيز المعرفة المالية المتخصصة، للمساهمة في تعزيز الشراكة المعرفية.

وقدّم اللواء يحيى الغامدي خلال جلسة استعراض التجارب المحلية في استخدام تقنية Blockchainإيجازًا عن مبادرة "فرجت" التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر".

وكشف اللواء يحيى الغامدي عن إمكانية توظيف تقنية "بلوك تشين" لإتاحة التبرع من خارج المملكة قريبًا، بعد أن اقتصرت على الموجودين في الداخل منذ تدشينها من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في شهر رمضان الماضي.

ويذكر أن البنك السعودي الفرنسي مع المديرية العامة للسجون، اتفاقية شراكة ينضم بمقتضاها برنامج المكافآت "جنى" إلى مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وتمكن هذه المشاركة عملاء البنك السعودي الفرنسي أعضاء برنامج المكافآت "جنى" من التبرع بنقاطهم للسجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية لسداد ديونهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز واللواء مهندس دكتور يحيى بن دماس الغامدي مدير الإدارة العامّة للاتصالات وتقنية المعلومات نيابة عن مدير عامّ السجون في مقر الإدارة العامة للبنك في الرياض.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة التي من شأنها مساعدة السجناء المحتجزين بسبب قضايا مالية بسداد ديونهم والمساهمة في إطلاق سراحهم، وذلك بتمكين عملاء البنك بالتبرع بنقاطهم لصالح مستفيدي خدمة "فرجت" من خلال برنامج المكافآت "جنى" من البنك السعودي الفرنسي.

وأشار إلى أن برنامج "جنى" يضم حاليًا عدد من الشراكات مع الجمعيات الخيرية التي تمكّن عملاء البنك أعضاء "جنى" التبرع بنقاطهم لصالح مستفيدي الجمعيات بكل سهولة.

ومن جانبه، قدّم مدير عامّ السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الشكر إلى البنك السعودي الفرنسي على مشاركته في مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين للمشاركة في سداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية، وفك كربهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.

وأكد اللواء محمد بن علي الأسمري، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لروح التعاون التي تسود بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.



