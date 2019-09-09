نائب محافظ الإسكندرية يوجه برفع المخلفات بجوار المدارس قبل بدء العام الدراسي (صور)
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:24 م
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محمد رجب - دينا حسن
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استعرض أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية اليوم الأثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ ٢٠٢٠، مشددًا على ضرورة تعاون الجميع والتنسيق بين كافة الجهات وتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لها، قبل بداية العام الدراسي خلال الأيام القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، ويوسف الديب القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات المعنية من الطرق والنظافة والصرف الصحي وغيرها من الجهات.
وأوضح نائب المحافظ أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أكد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لكافة المسئولين المعنيين، للتأكد من تذليل أية عقبات تعيق العملية التعليمية بكافة مدارس المدينة.
ووجه نائب المحافظ، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والطالب والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، والتأكد من سلامة وصيانة المباني التعليمية وأسوار المدارس، مشددا على دور رؤساء الأحياء ومسئولي الطرق والنظافة في رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمدارس والتأكد من جودة الخدمات والمرافق الموجودة بالمدارس وكذا رفع كفاءة ورصف الطرق المحيطة بالمدارس في كافة أنحاء الإسكندرية، وأكد أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون تجاه أبنائنا قائلا "جميعنا مسئولون ولن نسمح بأي تخاذل".
على الصعيد ذاته، أكد جمال على ضرورة تكثيف الحملات المرورية، والاهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة والمؤدية إليها، ورفع أية كناتر وتراكمات لمخلفات القمامة، فضلا عن إزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من التعليم والأحياء والجهات المعنية وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور علي جميع المدارس المتواجدة بالمحافظة، ووضع خطة مرور للوقوف والإشراف على مستوى جميع أعمال الصيانة والتشجير والتنظيف التي تمت بالمدارس، على أن تقوم تلك اللجان بتوثيق الأعمال وإعداد التقارير اللازمة لذلك عقب الانتهاء من كافة الأعمال.
من جانبهم استعرض مسئولي التربية التعليم بالإسكندرية، خطة المديرية وكافة الإدارات التعليمية لاسقبال العام الدراسي الجديد، والتي كان أهمها التأكد من نظافة المدارس والطرق المودية لها، وصيانة المدارس وقاعات الدراسة والمقاعد، وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة، ومتابعة صيانة أساور المدارس والانتهاء من دهانها، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح، ومراجعة فناء كل مدرسة والطرقات والزجاج ودورات المياه، والتأكد من توافر الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية، كما تم استعراض كافة المشكلات التي تواجه بعض المدارس للعمل على حلها في اسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، ويوسف الديب القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات المعنية من الطرق والنظافة والصرف الصحي وغيرها من الجهات.
وأوضح نائب المحافظ أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أكد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لكافة المسئولين المعنيين، للتأكد من تذليل أية عقبات تعيق العملية التعليمية بكافة مدارس المدينة.
ووجه نائب المحافظ، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والطالب والانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، والتأكد من سلامة وصيانة المباني التعليمية وأسوار المدارس، مشددا على دور رؤساء الأحياء ومسئولي الطرق والنظافة في رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمدارس والتأكد من جودة الخدمات والمرافق الموجودة بالمدارس وكذا رفع كفاءة ورصف الطرق المحيطة بالمدارس في كافة أنحاء الإسكندرية، وأكد أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون تجاه أبنائنا قائلا "جميعنا مسئولون ولن نسمح بأي تخاذل".
على الصعيد ذاته، أكد جمال على ضرورة تكثيف الحملات المرورية، والاهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة والمؤدية إليها، ورفع أية كناتر وتراكمات لمخلفات القمامة، فضلا عن إزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من التعليم والأحياء والجهات المعنية وتشكيل لجان متابعة دورية للمرور علي جميع المدارس المتواجدة بالمحافظة، ووضع خطة مرور للوقوف والإشراف على مستوى جميع أعمال الصيانة والتشجير والتنظيف التي تمت بالمدارس، على أن تقوم تلك اللجان بتوثيق الأعمال وإعداد التقارير اللازمة لذلك عقب الانتهاء من كافة الأعمال.
من جانبهم استعرض مسئولي التربية التعليم بالإسكندرية، خطة المديرية وكافة الإدارات التعليمية لاسقبال العام الدراسي الجديد، والتي كان أهمها التأكد من نظافة المدارس والطرق المودية لها، وصيانة المدارس وقاعات الدراسة والمقاعد، وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة، ومتابعة صيانة أساور المدارس والانتهاء من دهانها، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح، ومراجعة فناء كل مدرسة والطرقات والزجاج ودورات المياه، والتأكد من توافر الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية، كما تم استعراض كافة المشكلات التي تواجه بعض المدارس للعمل على حلها في اسرع وقت.
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