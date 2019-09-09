جامعة المنوفية تواصل تجهيز "ستديوهات" كلية الإعلام وصناعة شعارها (صور)

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تابع، اليوم الاثنين، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية آخر تجهيزات الجامعة لاستديوهات كلية الإعلام وتصميم شعار الكلية الجديد لتلك الكلية الوليدة وسط باقي الكليات، فضلًا عن تقديم رسومات تصميمية للمصعد الخارجى، وجاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية سبتمبر ٢٠١٩.



وقد حضر الجلسة كلًا من الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وبدأت أولى أحداثها بالإشادة بالمستوى الجيد الذي ظهرت به الكلية خلال استقبالها لأسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة الثاني على أرض المحافظة، والتي أثبتت من خلاله قدرتها الدائمة على تنظيم أحداث كبرى بمنتهى الاحترافية، وقدم شكره الخاص لكل من ساهم في ذلك المشهد الجدير بالفخر لكل أبناء ومنتسبي الجامعة العريقة.



بعد ذلك انتقل لمناقشة أعمال المنشآت المنفذة خلال شهر أغسطس الماضى، وأيضًا أعمال إنشاء مبنى خاص بالمدرجات لكلية الصيدلة ومتابعة الخلل بالمبنى المقام على مقربة من معهد الأورام، وأيضًا أعمال الترميمات المطلوبة بكلية التمريض، وعمل تعديلات بغرف الزرع بمستشفى معهد الكبد.



بعد ذلك استعرض الرجل وقيادات الجامعة، الموقف التنفيذى للمشروعات حتى الآن، وما قد وصلوا أليه على أرض الموقع العام للمجمع الطبى ومبنى طب الأسنان والعلوم الطبية، ومستشفى الطوارىء والأورام ومعهد الكبد الجديد، ومبنى العيادات الخارجية، والموقع العام لمجمع الكليات النظرى، وتجهيزات مزرعة الراهب، ووحدة بحوث طوخ طنبشا، ومناقشة أسباب التأخير والحلول القانونية لسرعة الإنتهاء من كافة المعوقات.



هذا وقد شارك في حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، والدكتور علوى الخولى عميد الهندسة، والدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والدكتور حسن أبوسعد القائم بعمل عميد الزراعة، والدكتور صبحى شرف وكيل التربية للدراسات العليا وقائم بعمل عميد التربية، ومن الجهاز الإدارى حضر كلًا من المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب السيد الطورى أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والمحاسب محمد عبد المنعم أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة، ومديرى العموم: حمدى جاد الله للشئون القانونية ورباب الدالى للشئون الهندسية.



يجدر الإشارة إلى جامعة المنوفية تطرقت أيضًا إلى قراراتها الأخيرة بشأن إصدار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بصرف مبلغ قدره ٥٠٠ جنيه لجميع العاملين بالجامعة، وأكد الرجل أن الأمر جاء بمناسبة العام الدراسى الجديد، وتأكيد دور الجامعة في دعم موظفيها وهيئة التدريس وتخفيف العبء على العاملين بمختلف قطاعات ووحدات الجامعة، وقد وجه الوحدات الحسابية بسرعة إنهاء إجراءات الصرف، مهنئًا جميع بالعام الدراسى الجديد.



كما كشف خلال الاجتماع قرار تعيين الدكتورة ناهد محمد غنيم الأستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنوفية، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.