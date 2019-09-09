متحدث الرئاسة: العاصمة الإدارية ستكون بمثابة عصر جديد في تقديم الخدمات الحكومية

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كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء الإثنين، إن الاجتماع كان مخصصا لاستعراض خطة الحكومة للإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أوليات الحكومة الفترة الحالية تنصب في إصلاح التعليم والصحة والثقافة والإصلاح الإداري.



وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، استعرضت مجهود الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة التركيز على تدريب العامل البشري، خاصة أن العامل الرئيسي في إصلاح المنظومة الحالية من خلال التأهيل والتدريب الراقي بأعلى مستوى، والمتابعة والتقييم.



ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي شدد على مواكبة الهياكل الإدارية في العالم، خاصة مع استحداث وحدات جديدة داخل الوزارات مثل وحدة التكنولوجيا، والتخطيط الاستراتيجي، ووحدة الموارد البشرية ووحدة إنتاج الافكار وحل المشاكل، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة حدث بها تطور كبير في العمل الإداري، يجب أن ينفذ في الحكومة.



وأضاف، أن الرئيس شدد على ضرورة أن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديد، بمثابة الانتقال لعصر جديد من الخدمات والأداء الحكومية المميكنة، وتقديم الخدمات على أعلى مستوى، وهذا من خلال ربط الوزارات والإدارات بعضها ببعض، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بمجهود ضخم جدًا، لتحقيق ربط كافة الوزارات بتناغم كبير بين جميع الوزرات والهيئات الحكومية.



ويقدم برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "Dmc"، الإعلامي رامي رضوان، والاعلامية إيمان الحصري، ويذاع بصورة يوميًا الساعة العاشرة مساءً، عدا يوم الإثنين والثلاثاء الساعة التاسعة، ويناقش البرنامج أهم المواضيع والاخبار على الساحة الدولية والمحلية في كافة المجالات.

