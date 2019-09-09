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ميدو: أرفض منصب الرجل الثاني بالمنتخب.. والمقاصة أقوى فريق واجهه الزمالك بالكأس

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:09 م
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ميدو: أرفض منصب الرجل الثاني بالمنتخب.. والمقاصة أقوى فريق واجهه الزمالك بالكأس
ميدو
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احمد شاكر
 
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يرفض أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، منصب الرجل الثاني مع المنتخب المصري.

وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: "وجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب شرف كبير لي".  

وأردف : "ننتظر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، وسندعم الجهاز المقبل، من أجل عودة منتخب مصر مرة أخرى لسابق عهده".

وعن إمكانية قبوله منصب الرجل الثاني بالمنتخب قال: " أعمل كمدير فني منذ سنة سنوات، وبكل تأكيد الخطوة المقبلة لن تكن بمنصب أقل من منصب المدير الفني، حتى وإن كانت مع منتخب مصر" .

وعن آخر استعدادات فريق مصر المقاصة قال: "استفدنا كثيرا من المباراة الأخيرة لنا بكأس مصر، لن أفصح عن أهداف الفريق، ولكن نحن نعمل بشكل جيد ونمتلك فريق مميز ولدينا أمال كبيرة ان نظهر بشكل قوي الموسم المقبل وان ننهي الموسم بمركز يليق بنا".

وأردف : "فوز الزمالك على بيراميدز بثلاثية أمس يدل على قوة مصر المقاصة كمنافس، حيث أن الأبيض لم يواجه أي فريق بقوة فريقي خلال مشواره بالكأس، وهذا أمر يسعدني".

وأتم كلماته : "لاعبون كبار مثلا لاعبي بيراميدز لم يستطيعوا التماسك أمام الزمالك مثلما فعلنا نحن، وهذا الأمر يمنحني ثقة كبيرة ويؤكدا أننا نسير في الطريق الصحيح".

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