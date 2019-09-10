نشرة أخبار منتصف الليل.. رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجامعة العربية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

رئيس حي السيدة زينب يؤكد على توحيد طلاء العقارات باللون البيج

أكد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، على أهالي المنطقة بأهمية دهان جميع واجهات العقارات والمحلات باللون البيج الغامق والفواصل باللون البني.

الجامعة العربية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أكدت الجامعة العربية، أن حل النزاع في ليبيا يجب أن يقوم على وقف كامل لإطلاق النار حول طرابلس لإنهاء المعارك التي بدأت في 4 أبريل الماضي، بعد هجوم المشير خليفة حفتر، على العاصمة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

مجلس السيادة السوداني والحركات المسلحة يجتمعان من أجل السلام

اتفق مجلس السيادة السوداني أثناء لقاء مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان على الرغبة في تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب.

تورط إبنة وزير إيراني في "مافيا الأدوية"

اعتقلت السلطات القضائية الإيرانية، شبنم نعمت زاده، ابنة وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق لتورطها بمافيا تحتكر سوق الأدوية وجني ملايين الدولارات بطرق غير قانونية.