نقيب الزراعيين ببني سويف: الدولة تهتم بالفلاح.. وتعمل على حل مشاكلهم



وأشار "راشد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم اطلاق مشروع "برايم" من قبل وزارة الزراعة وهو يهتم بتعزيز القدرات التسويقية لدى المزارعين، حيث تمكن المشروع من وضع وتحديد نقاط الضعف عند الفلاحين.



وأضاف أن الوزارة تهتم بالفلاح من قبل الزراعة، وحتى بعد الزراعة، حيث يقومون بتعريف المزارع بكل ما هو جديد، مع عقد ندوات تعريفية له، مؤكدا أن خطة الوزارة لتدريب الفلاحين مستمرة وليست بصورة مؤقتة، كما أنهم يتابعون التنفيذ ما بعد التدريب، فضلا على أنهم يقدمون حلول للمشكلات التي تظهر أمام الفلاح.



وأكد أن هدفهم إمداد الفلاح بكل المعلومات التي يحتاجها في الزراعة، وتوعيته بكل ما هو جديد في البحوث الزراعية عن طريق الحقول الارشادية والمداارس الحقلية، موضحًا أن خطة الوزارة في التواصل مع الفلاح وإفادته بدأت منذ 3 سنوات.



وتابع نقيب الفلاحين في بني سويف، أن إدارة البحوث الزراعية تعمل بشكل مستمر على رصد وحل أي مشكلة في الأسمدة، منوهًا بأنه جاري تنفيذ مشروع الري الحقلي منذ فترة، ويشمل عدة مناطق، مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمام كبير بالفلاح وتعمل على حل مشاكله.



وعن المقررات السمادية، أوضح نقيب الفلاحين في بني سويف، أن مركز البحوث الزراعية يعطي مقررات سمادية لكل محصول حسب احتياجه.



وفي سياق متصل قال عرفة محمود أحد المزارعين في بني سويف، إن وضع الزراعة في مصر تغير تماما، حيث كان يستغل المحصول كله محليا فقط، ولكن الوضع الآن تغير حيث أصبح يتم تصدير المحصول للخاارج بعد تغطية احتياجات السوق المحلي، معقبا: "بقينا ندي الزرعة للمصدرين.. وده لم يحدث من قبل".



وأضاف مزارع آخر، أن الفلاح أصبح يحصل على دعم فني لم يكن من قبل، ولهذا حجم الإنتاج من الأرض الزراعية زاد، منوهًا بأنهم يواجهون مشكلة في سعر الأسمدة، معقبا: "أسعار الأسمدة غالية علينا.. وعايزين حل لأسعار الأسمدة".

قال مصطفى راشد، نقيب الزراعيين ببني سويف، إن الفلاحين هم أصحاب أشرف مهنة عرفتها البشرية، مضيفًا: "الفلاح في عنينا".