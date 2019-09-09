نبأ سار لجماهير ريال مدريد قبل لقاء ليفانتي
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:05 م
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منى العوضي
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يستعد ريال مدريد لخوض مباراة هامة بعد فترة التوقف الدولي ضد ليفانتي مساء يوم السبت المقبل ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر تقريرها أن إيدين هازارد عاد من الإصابة وشارك خلال تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة ليفانتي بينما تدريب خاميس رودريجيز وإبراهيم تدربوا في الجزء الأول من الحصة التدريبية مع المجموعة قبل إكمالهم لتدريبات منفردة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحصة التدريبية قد شهدت تواجد لاعبين من الكاستيا، ومن المتوقع انضمام سيرخيو راموس وداني كارفخال لتدريبات الفريق غداً.
ولعب ريال مدريد 3 مباريات في بطولة الدوري الإسباني حيثُ فاز على سلتا فيجو 3-1 وتعادل مع بلد الوليد 1-1 ومع فياريال 2-2، حيثُ فقد الفريق 4 نقاط بينما جمع 5 نقاط فقط ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا.
وينتظر أن يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء والموافق 18 سبتمبر وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد في المجموعة الأولى بدوري الأبطال رفقة؛ كلوب بروج وباريس سان جيرمان وجالطة سراي التركي.
وكان فريق ريال مدريد قد عانى من كثرة الإصابات في بداية الموسم مما جعل زيدان مدرب الأبيض في موقف حرج ولم يستطع أن يشرك بع من لاعبيه المنضمين حديثاً في تشكيلته بسبب إصاباتهم.
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