"الجمارك" تعلن المشتريات الشخصية المعفاة من دفع الرسوم الجمركية

كشفت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، عن موعد إعفاء المشتريات الشخصية التي يتم شراؤها عبر المتاجر الإلكترونية من الرسوم الجمركية.

وأكدت الجمارك، أنه يتم استثناء المشتريات الشخصية وأجور الشحن من الرسوم الجمركية، عندما تقل قيمتهما عن 1000 ريال، وعدم حاجة البضائع إلى إذن فسح من أي جهة.