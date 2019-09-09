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مدرب إسباني: راموس عظيم منذ طفولته

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:46 م
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مدرب إسباني: راموس عظيم منذ طفولته
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد المدرب الإسباني الشهير خوان كاباروس، أن المدافع الدولي سيرجيو راموس، هو شخص فائز منذ أن ولد، مع شخصية عظيمة منذ الطفولة. 

وخلال تصريحات صحفية قال كاباروس: "لديه موهبة رائعة مكنته من الوصول إلى هذه الأرقام. لقد وصل إلى ريال مدريد في سن مبكرة جداً وذلك بسبب شخصيته ووضوح أفكاره وإمكانياته".

وأضاف: "جميع المدربين في الفئات السنية في إشبيلية يعرفون سيرجيو راموس تماماً، لقد كان دائماً يرغب في اللعب وأن يستمع بعناية شديدة للاعبين ذوي الخبرة، وكنت دائماً أراه بجانب لاعبين محترفين مثل بابلو ألفارو، خافي نافارو أو بيب مارتي...".

وواصل قائلاً: "إن الفوز بكل شيء موجود في جينات ريال مدريد وسيرجيو راموس يملك هذه الشخصية المدريدية، جوع سيرجيو راموس للتغلب على جميع أنواع المواقف تخدمه على مواجهة التدعيات السلبية، فالانتقادات طبيعية في ريال مدريد، لكن في رأيي، المشكلة جماعية أكثر من أنها فردية حول راموس".

شارك الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد في فوز منتخب بلاده على جزر فارو، وهو الفوز السادس على التوالي في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ليتأهل "الماتادور"إكلينيكيًا" إلى النهائيات.

مباراة جزر فارو كانت رقم 167 في تاريخ راموس الدولي، ليتقدم إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية، معادلًا رقم مواطنه إيكر كاسياس، ومبتعدًا بفارق 9 مباريات عن الحارس التاريخي جيانلويجي بوفون، صاحب الرقم التاريخي الأوروبي.
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