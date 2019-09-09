مدرب إسباني: راموس عظيم منذ طفولته

أكد المدرب الإسباني الشهير خوان كاباروس، أن المدافع الدولي سيرجيو راموس، هو شخص فائز منذ أن ولد، مع شخصية عظيمة منذ الطفولة.

وخلال تصريحات صحفية قال كاباروس: "لديه موهبة رائعة مكنته من الوصول إلى هذه الأرقام. لقد وصل إلى ريال مدريد في سن مبكرة جداً وذلك بسبب شخصيته ووضوح أفكاره وإمكانياته".





وأضاف: "جميع المدربين في الفئات السنية في إشبيلية يعرفون سيرجيو راموس تماماً، لقد كان دائماً يرغب في اللعب وأن يستمع بعناية شديدة للاعبين ذوي الخبرة، وكنت دائماً أراه بجانب لاعبين محترفين مثل بابلو ألفارو، خافي نافارو أو بيب مارتي...".



