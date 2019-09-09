غرفة تكنولوجيا المعلومات: الانتهاء من ربط كافة البيانات بمؤسسات الدولة نهاية العام

Advertisements

قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن الفترة الأخيرة شهدت إدراكا كبيرا بأهمية التحول الرقمي، واستخدام البيانات بالأسلوب الامثل، وربطها ببعض سواء في المؤسسات الحكومية أو الوزارات أو القطاع الخاص، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل حصول المواطن على الخدمات بصورة سهلة وسريعة.



وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية تتطور بشكل سريع في مصر، من أجل تطوير كفاءة الشركات في الوصول إلى الأسواق بصورة سهلة، وطريقة اقتصادية أكثر من السفر وخلافه، لافتَا إلى أن البيانات في مصر ستكون محمية، ولن يحدث لمشروعات التحول الرقمي أي مشاكل نتيجة سوء استخدام البيانات المتاحة أو لتداخل البيانات.



ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إلى أن الدولة قامت بجزء كبير جدًا في ربط كافة البيانات في الدولة بعضها ببعض خلال المرحلة السابقة، وسيتم الانتهاء من ربط كافة قواعد بيانات الدولة خلال آخر العام، لافتَا إلى أن ربط البيانات حدث بصورة وأسس وأنظمة واحدة ومحددة ومفهومة للجميع.



وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إلى أن التحول الرقمي هام للغاية لجذب الاستثمار، لأنه المستثمر الأجنبي من خلال التحول الرقمي، سيستطيع التعامل مع الدولة بصورة سهلة، والتعرف على قوانين العمالة بصورة سهلة، وتعين العمال بطريقة مميكنة، دون الاحتياج للذهاب إلى المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تنظر إلى تقيم الدولة من الناحية الرقمية، وعندما تجد هذه الدول متقدمة في الرقمنة، ترى أن هذه الدول أكثر جذبًا للاستثمار.



هذا ويتناول برنامج "اليوم" أبرز الأخبار بالتحليل والقراءة، ويتم تخصيص فقرة أسبوعية لاستضافة شخصية عامة، ويهتم البرنامج ٍبأساليب العرض الحديثة مثل الفيديو جراف، والصحافة الرقمية، ويقدم البرنامج الإعلامي عمرو خليل، والاعلامية سارة حازم،، ويذاع بصورة يومية في تمام الساعة السادسة مساءً، على فضائية "dmc".

