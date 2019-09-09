المنافسة تحتدم بين نجمي ريال مدريد.. وزيدان في حيرة كبيرة

يواصل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ترتيب أوراقه، قبل العودة من أسبوع الفيفا الدولي للمنتخبات، حيث سيخوض الأبيض الملكي مواجهة قوية ضد ليفانتي بالليجا.



وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك منافسة شرسة بين كلا من البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلان ميندي، الظهيران الأيسران للفريق الأبيض، من أجل الحصول على مكان أساسي في الفالديبيباس. وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك منافسة شرسة بين كلا من البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلان ميندي، الظهيران الأيسران للفريق الأبيض، من أجل الحصول على مكان أساسي في الفالديبيباس.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه إذا تم تخفيض عدد اللاعبين المصابين في ريال مدريد فقد بقي الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، مع سبعة لاعبين فقط من الفريق الاول للتدريب في الفالديبيباس خلال فترة التوقف الدولي.





وأوضحت التقارير أن البرازيلي مارسيلو هو اللاعب المعتمد عليه زيدان منذ العودة لريال مدريد في مارس حيث طلب من الظهير المميز سيرجيو ريجيلون المغادرة قبل نهاية الموسم الماضي والتوقيع مع مندي مقابل 48 مليون يورو، من أولمبيك ليون الفرنسي.





ومن الجدير بالذر انه قد تعرض ميندي للإصابة في ليون طوال الصيف الماضي، وكانت اول مباراة له مع الفريق بالتعادل 2-2 ضد فياريال وأعجب بادائه.





وانهى فيرلان ميندي 45 من أصل 51 تمريرة، وكثيراً ما شارك في الهجوم وقطع ست مرات خلال مباراة الفريق في ملعب دي لا سيراميكا ضد فياريال.



