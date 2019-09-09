سر بكاء شيكابالا بعد مباراة بيراميدز





ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.





وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين إسماعيل يوسف عضو المجلس رئيسا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسنغال. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الجاري.





وفي نفس السياق، أعرب إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز بكأس مصر اليوم، مؤكدا أنه البطولة الاغلي في مسيرتهو التي ستكون مليئة بالبطولات مع الزمالك.





وأضاف عاشور أنه حقق حلم حياته بالانصمام للزمالك وهو الان يواصل تحقيق أحلامه بالتتويج بالبطولات.





كما أشار إمام عاشور إلى أن هدفه ومع زملاؤه التتويج بالكثير من البطولات، وستكون بطولة الكأس انطلاقه للتتويج بالبطولات هذا الموسم.





وتوج الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلها أوباما “هدف” والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.





وأعرب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب.





وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة إنه حقق حلمه بالتتويج بأول لقب له مع الزمالك بعد العودة من الإعارة.





وتابع “سعيد بالتتويج بالبطولة خاصة وأنها جاءت وسط حضور جماهير الزمالك المخلصة”.





وأضاف “التتويج باللقب هو نتاج لمساندة الجميع للفريق سواء مجلس الإدارة أو الجماهير وهو ما تكلل بالفوز باللقب”.

دخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك في نوبة بكاء بعد مباراة بيراميدز والفوز بثلاثية نظيفة.وأكد مصدر داخل الفريق أن اللاعب كان حلمه إنهاء مسيرته مع الزمالك من الأساس ببطولة، وتذكر مشهد مباراة صن داونز الجنوب افريقي في نهائي 2016 بدوري أبطال افريقيا وضياع اللقب وكان يتخوف من تكرار المشهد في لقاء الأمس.