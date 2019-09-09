تغييرات بالجملة في تشكيلة ألمانيا أمام أيرلندا الشمالية

أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا التشكيلة الرسمية لمواجهة منتخب أيرلندا الشمالية مساء اليوم الاثنين على ملعب ويندسور بارك في التصفيات المؤهلة يورو 2020.

وجاءت تشكيلة منتخب المانيا كالتالي:

حراسة المرمي: نوير

خط الدفاع: جينتر، كيميتش، سولي، هالستنبرج

خط الوسط: كروس، براندت، كلوسترمان، رويس

خط الهجوم: جنابري، فيرنر









ويدخل المنتخب الألماني المباراة محتلًا وصافة المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما تتربع أيرلندا الشمالية على الصدارة، بفارق 3 نقاط.







