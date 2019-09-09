تغييرات بالجملة في تشكيلة ألمانيا أمام أيرلندا الشمالية
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:35 م
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أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا التشكيلة الرسمية لمواجهة منتخب أيرلندا الشمالية مساء اليوم الاثنين على ملعب ويندسور بارك في التصفيات المؤهلة يورو 2020.
وجاءت تشكيلة منتخب المانيا كالتالي:
حراسة المرمي: نوير
خط الدفاع: جينتر، كيميتش، سولي، هالستنبرج
خط الوسط: كروس، براندت، كلوسترمان، رويس
خط الهجوم: جنابري، فيرنر
ويدخل المنتخب الألماني المباراة محتلًا وصافة المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما تتربع أيرلندا الشمالية على الصدارة، بفارق 3 نقاط.
الجدير بالذكر أن منتخب المانيا خسر اللقاء السابق من نظيره الهولندي بنتيجة 4-2 في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة.
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