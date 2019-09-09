الشرقية يهزم أبو كبير وديًا برباعية نظيفة ويضم حمدي مسلم لمدة موسمين

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حقق فريق الشرقية فوزًا وديًا كبيرًا على حساب جاره أبو كبير بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ستاد جامعة الزقازيق، في أول المواجهات الودية للفريق الشرقاوي استعدادًا للموسم الجديد.



بدأ محمد فايز المدير الفني للشرقية المباراة بتشكيل مكون من محمد "مشمش" في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد السيسي، وحسن ماريو، ومحمود صلاح، والسيد مدبولي، وفي الوسط عمر فتحي وفرج كمال ومحمود أنيس وأحمد عبد الغني، وفي الهجوم علي الجنايني وأحمد عبد الواحد.



انتهى الشوط الأول بتقدم الشرقية بثلاثة أهداف نظيفة لأحمد عبد الغني وفرج كمال وعلي الجنايني.



وفي الشوط الثاني عزز ياسر إبراهيم من تقدم الفريق الشرقاوي بالهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز الشرقية بأربعة أهداف نظيفة.



وحرص محمد فايز المدير الفني للفريق الشرقاوي لمنح فرصة المشاركة للكثير من اللاعبين، للوقوف على مستواهم، ومدى استجابتهم لفكره التدريبي .



الشرقية يضم حمدي مسلم لمدة موسمين



تعاقد نادي الشرقية مع لاعب حمدي مسلم محمد، لمدة موسمين،في صفقة انتقال حر.



ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الشرقاوي، في حضور الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، ومحمد فايز المدير الفني للفريق، وإبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة.



والجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 22 عاماً، ولعب لناشيئ الأهلي والزمالك، ثم نادي الجونة وأخيراً سيراميكا قبل الانضمام رسميًا للشرقية.