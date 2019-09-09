ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعادل مثير لتلا مع بنها في لقاء تألق الإفارقة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:29 م
Advertisements
تعادل مثير لتلا مع بنها في لقاء تألق الإفارقة
Advertisements
طباعة
مصطفى الجندي
 
Advertisements

حسم التعادل الإيجابي مباراة بنها مع مركز شباب تلا والتي أقيمت على ملعب الفريق البنهاوي، استعداداً للقسم الثالث.

تقدم بنها بهدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق مصطفي ضمضم، وتعادل تلا في الدقيقة من الشوط الثاني 25 عن طريق النيجيري سعيدو من تصويبة متقنة من تمريرة نانا.

ثم أحرز وائل عبد الفتاح هدف التقدم لبنها في الدقيقه 28 من الشوط الثاني، وتمكن الغاني نانا فيدال لاعب وسط تلا من إدراك هدف التعادل تمريرة سعيدو.

وسبق لمركز شباب تلا التعادل مع جمهورية شبين 1-1، وتغلب على غزل شبين 1-0، وخسر من ميت خلف 0-2.

وفي المقابل خاض بنها أكثر من 5 لقاءات ودية، حيث خسر مؤخراً من إنبي 3-0، وتغلب على منيا القمح 6-0، سجلهم ايمن رشاد وائل عبد الفتاح هاترك وسعيد قطه ومحمد ربيعه، وفاز على سرس الليان 2-0 عن طريق محمد ربيعه وسعيد قطه، وفاز بنها على ديرب نجم 4-1 أحرز اهداف بنها وائل عبد الفتاح هدفين وأيمن رشاد ومحمود عبد السلام بيبسي ، وتغلب بنها على ميت خلف 2-0 أحرزهما
محمد سلامه وأيمن رشاد.

كما خسر بنها مؤخراً من المنصورة 0-2، بينما حقق بنها الفوز على أبو زعبل 9-1، وتعادل مع التأمين 1-1.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إذربيجان
1
x
18:00
1
كرواتيا
إيرلندا الشمالية
0
x
20:45
0
ألمانيا
إستونيا
0
x
20:45
1
هولندا
إسكوتلندا
0
x
20:45
1
بلجيكا
مبارايات ودية
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
أوزبكستان - أساسي
ويلز - أساسي
1
x
20:45
0
روسيا البيضاء - أساسي
الجزائر - أساسي
0
x
20:45
0
بنين - أساسي