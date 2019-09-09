تعادل مثير لتلا مع بنها في لقاء تألق الإفارقة

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حسم التعادل الإيجابي مباراة بنها مع مركز شباب تلا والتي أقيمت على ملعب الفريق البنهاوي، استعداداً للقسم الثالث.



تقدم بنها بهدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق مصطفي ضمضم، وتعادل تلا في الدقيقة من الشوط الثاني 25 عن طريق النيجيري سعيدو من تصويبة متقنة من تمريرة نانا.



ثم أحرز وائل عبد الفتاح هدف التقدم لبنها في الدقيقه 28 من الشوط الثاني، وتمكن الغاني نانا فيدال لاعب وسط تلا من إدراك هدف التعادل تمريرة سعيدو.



وسبق لمركز شباب تلا التعادل مع جمهورية شبين 1-1، وتغلب على غزل شبين 1-0، وخسر من ميت خلف 0-2.



وفي المقابل خاض بنها أكثر من 5 لقاءات ودية، حيث خسر مؤخراً من إنبي 3-0، وتغلب على منيا القمح 6-0، سجلهم ايمن رشاد وائل عبد الفتاح هاترك وسعيد قطه ومحمد ربيعه، وفاز على سرس الليان 2-0 عن طريق محمد ربيعه وسعيد قطه، وفاز بنها على ديرب نجم 4-1 أحرز اهداف بنها وائل عبد الفتاح هدفين وأيمن رشاد ومحمود عبد السلام بيبسي ، وتغلب بنها على ميت خلف 2-0 أحرزهما

محمد سلامه وأيمن رشاد.



كما خسر بنها مؤخراً من المنصورة 0-2، بينما حقق بنها الفوز على أبو زعبل 9-1، وتعادل مع التأمين 1-1.