يوم عاشوراء 2019.. أبرز مظاهر احتفال الدول العربية بالعاشر من محرم

يحتفل المسلمون حول العالم، اليوم الأثنين، بـ يوم عاشوراء 2019 ، ذلك اليوم الفضيل الذي استجاب الله لدعاء كلميه موسى ونجاه وقومه بني إسرائيل، من ظلم وطغيان فرعون وحاشيته، وكذلك تاب فيه على أبو البشر آدم وزوجه حواء بعدما خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة المحرمة، وتتنوع احتفالات المسلمين في الدول العربية خاصة، ما بين الصلاة والذكر، وبين طقوس طبخ معينة مثل عمل أطباق الحلوى وذبح الدجاج، وهو ما سنسرده عبر السطور التالية.

يوم عاشوراء 2019.. مواقف الأنبياء في العاشر من محرم

الجزائر

ليوم عاشوراء في الجزائر طابع خاص في نفوس مسلمي السُنة من أبناء الجزائر الصغار والكبار، تعتبره الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وتُوزع الحلوى على الأطفال، إلى جانب تحضير الأطباق الشعبية مثل " شخشوخة البسكرية، والكسكسي والشربة" شرط أن تكون مطبوخة بلحم الدجاج، والبعض يُفضل أن يذبح الدجاج في البيت اعتقادًا منهم أن ذلك يقي أهل البيت شر الحسد.

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أما بالنسبة لأبناء الطائفة الشيعية فلديهم أيضًا عاداتهم ومعتقداتهم الخاصة، واعتادت النساء ممن تأخر زواجهن بتخضيب أيديهن وأرجلهن بالحناء كمظهر من مظاهر الاحتفال، كذلك يُقدمن بعضهن على قص شيء من شعرهن والامتناع عن القيام بأي أعمال منزلية كما جرت العادة بعد استشهاد الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء.

السعودية

من المعروف أن المذهب السُني هو المعترف به رسميًا في أغلب الدول العربية وكذلك في المملكة السعودية، إلا أن الشيعة تواجد في المملكة أيضًا ولهم احتفالاتهم لكن على نطاق ضيق ومحدود، سواء في القطيف أو الأحساء، ويحتفل أبناء المذهب الشيعي بيوم عاشوراء بتلاوة القرآن وإلقاء الدروس الدينية عن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآل بيت الإمام علي وفاطمة الزهراء.

ولا يجرؤ أبناء المذهب الشيعي على المجاهرة باحتفالاتهم خارج منازلهم، إلا أنهم يحاولون في بعض الأحيان إجبار المملكة بإعطائهم الحق في ممارسة شعائرهم، بالنزول إلى الشوارع.

البحرين

وفي البحرين يحتفل المواطنون هناك بإقامة مجالس تعرف بالمجالس الحسينية منذ زمن بعيد، ويقيمون المآتم في منازلهم ومساجدهم أيضًا، كما يستخدم البحرينون مصطلح " التحاريم" الشائع استخدامه في الأوساط الشعبية، وهو مصطلح يطلق على ذكرى ولادة الأئمة من آل بيت النبي، وكذلك على وفياتهم، كما يعد يومي التاسع والعاشر من محرم عطلتين رسميتين، إذ تتوقف الأعمال وتغلق الأسواق بمناسبة إحياء يوم عاشوراء.

وفي صباح يوم عاشوراء يبدأ المنتمين إلى المذهب الشيعي مواكب العزاء، ويدعى النائح الذي يتصدر مجموعات العزاء وينشد مرثية حزينة تعرف "بالشيالا" حول سيدنا الحسين.

تونس

أما في تونس حطب تبدأ الاحتفالات بتجمع الأطفال في الأزقة ويحضرون الحطب والأخشاب ويشعلون فيها النار، بعد أن يكونوا دوائر حولها، وهم فرحين ويرددون " عاشوراء عاشوراء، كما يحتفل الأهالي في البيوت بذبح الدجاج وتحضير الغداء.

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العراق

أما في العراق يتنوع الاحتفال بين صيام أهل السُنة وذكرهم لله والصلاة على النبي، وبين مظاهر الشيعة المتعارف عليها يوم عاشوراء، ويقومون هؤلاء بطقوسهم من البكاء والنحيب والحزن الشديد على مقتل الإمام الحسين، ولطم الوجوه وشق الملابس، وكلها مظاهر نهى الإسلام عنها، أما النساء فيعمل على إعداد وجبة " القيمة" التي تتكون من الأرز واللحم والحمص.

المغرب

يعرف المغاربة يوم عاشوراء بيوم " زمزم"، ولدى أبناء المغرب احتفالًا خاصًا بهم حيث يرشون المياه كنوع من الاحتفال، ويخرج الأطفال والشباب إلى الشوارع خاصة الأحياء الشعبية، لرش كل من يمر بالماء البارد.

أما الاحتفال في البيوت فيأخذ شكلًا أخر، حيث تُعد النساء في كل المنازل طبق الكسكسي المغربي الشهير، إضافة إلى الفواكه المجففة من اللوز والتمر والكركاع، وفي الأحياء الريفية والبادية المغربية، فيعتمد أبناء القبائل على رش ممتلكاتهم بالمياه، من قطعان الأعنام والبقر، والحبوب المخزنة، وجرار الزيت والسمن مع إعلان فجر يوم عاشوراء، حيث للماء قدسية خاصة به، كما يؤمن المغاربة بأن من يكون نشيطًا هذا اليوم يقضي عامه على نفس المنوال، لكن من يتاخر في النوم حتى شروق الشمس يغرق في الكسل.

لبنان

وفي دولة لبنان الذي يعد أبناء الطائفة الشيعية أكبر عددًا من أهل السُنة، فإنهم يلجؤون إلى ضرب رؤوسهم بآلات حادة حتى يسيل منها الدماء حزنًا على مقتل الإمام الحسين غدرًا في معركة كربلاء، إلى جانب ضرب الصدور بالسيوف والخناجر وفي بعض المناطق بالسلاسل وسكب الدماء وجرح الجسم، كما يرثي أبناء هذه الطائفة الإمام الحسين بقصائد حزن وكلمات رثاء لآل البيت، وما يصاحب هذه المظاهر من بكاء ونحيب.

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