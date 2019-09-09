"مجلس الوزراء" يوضح الحالة الصحية لـ "أمير الكويت"

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الصحية، بعد دخول أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.





جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين، خلال اجتماعه الأسبوعي، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.





وأعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أمس، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.



وكان أمير الكويت توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترامب في البيت الأبيض الخميس المقبل.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لوصول الأمير وحفل الاستقبال.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في بيان إن لقاء الأمير الكويتي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجل "إلى موعد يحدد لاحقا".

وكان مقررا أن يلتقي أمير الكويت الرئيس ترامب في 12 سبتمبر في البيت الأبيض.

وانتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" من دون تفاصيل.



وأوضح الديوان الأميري أنه نتيجة لذلك تم تأجيل اللقاء المقرر للأمير الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا، داعيا الله أن یدیم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.





وكان من المقرر ان يلتقي أمير الكويت ترامب في البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجاري.