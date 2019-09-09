بشرى سارة تنتظر فايلر في الأهلي عقب المواجهة الإفريقية





وأكد الجهاز الطبي للفريق، على جاهزية محمد محمود صانع ألعاب الفريق، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية عقب المواجهة الإفريقية.





وأوضح الجهاز الطبي، أن محمود بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، ولكن بعيدا عن الالتحامات القوية لتفادي مخاطر تعرضه لإصابة جديدة.





وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع الفريق أمام سموحة، بشهر يناير الماضي، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون رد بمؤجلات الدوري المصري المنصرم.





وتوج الأهلي ببطولة الدوري العام، للمرة رقم 41 في تاريخه، عقب تصدره جدول المسابقة على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفارق 7 نقاط.





محمد محمود، خضع لجراحة عاجلة في ألمانيا، استوجبت غيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر كاملة، وبدأ يعود تدريجيا للتدريبات بعدما نجح في التعافي التام من الإصابة.





وانتقل محمود من وادي دجلة إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه للفريق الدجلاوي.





ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





كما يستعد المارد الأحمر لمواجهة الزمالك، يوم 20 من نفس الشهر، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.



ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبرا سارا عقب مواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، في دوري أبطال إفريقيا.