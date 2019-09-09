اعرف الآن طريقة التسجيل في نظام بوابة المستقبل وروابط تحميل التطبيق على الجوال .. والتعليم تطلق المرحلة الثالثة اليوم





أحدث الأساليب المتطورة في التعليم لمواطنيها، وقامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق " بوابة المستقبل لدعم التحول للتعليم الرقمي باستخدام تقنيات جديدة لخدمة الطالب والمعلم، وذلك ليصل الطلاب السعوديين لأعلى قدر من المعرفة وتزويد الحصيلة العلمية لديه. تقدم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أفضل الخدمات وتقديم





وتهدف بوابة المستقبل إلى زيادة قدرات المعلم من الناحية العلمية والتربوية والفكرية، وللاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة، نقدم لكم رابط بوابة المستقبل وطريقة الدخول والتسجيل في موقع البوابة.





وتدعم بوابة المستقبل أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية، بالإضافة إلى الاختبارات الألكترونية والواجبات المنزلية، . وتعمل المملكة العربية السعودية على النهوض بالتعليم، وخدمة الطلاب في كافة المجالات وتقديم المواقع التي تفيد الطالب السعودي، ومن بينها هذا النظام المميز، والذي يستخدم أحدث الأساليب في التعليم، وذلك من ضمن رؤية المملكة السعودية 2030،





وفي هذا المقال، نستعرض لحضراتكم العديد من النقاط لتعرفوا كل ما يخص منظومة بوابة المستقبل التعليمية، كطريقة الدخول والتسجيل في بوابة المستقبل :-





طريقة التسجيل في بوابة المستقبل

نقدم لكم اليوم طريقة التسجيل في بوابة المستقبل، حيث أن موقع بوابة المستقبل يستخدم أساليب تربوية حديثة، ضمن مبادرة البوابة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لذا سنُعرفك على طريقة التسجيل في بوابة المستقبل حتى تتمكن من الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:





التالي ( اضغط هنا . - قم بالزيارة موقع بوابة المستقبل عبر الرابط





- اختر تسجيل دخول "بوابة المستقبل".





- بعد اختيار تسجيل دخول، ستظهر لك شاشة تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.





- إذا واجهتك بعض العقبات في التسجيل، يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور.





- يمكنك معرفة طريقة التسجيل لولي الأمر على نظام نور.









نظام بوابة المستقبل التعليمي

تهتم بوابة المستقبل بالعملية التعليمية ذاتها والدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها، بينما نجد نظام نور خاص ببيانات المستخدمين من الطلبة والمعلمين وبيانات المدراس أيضًا، وقد تم تطبيق نظام بوابة المستقبل على النحو التالي:





* بوابة المستقبل – جدة.

* بوابة المستقبل – الرياض.

* بوابة المستقبل – الشرقية.





لتحميل تطبيق "بوابة المستقبل" التعليمية

يمكنك الآن تحميل تطبيق بوابة المستقبل التعليمي على الأجهزة اللوحية والهاتف الجوال وذلك من خلال الروابط التالية:









"التعليم" تطلق المرحلة الثالثة من مشروع بوابة المستقبل

أعلنت وزارة التعليم السعودية، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة مشروع بوابة المستقبل، والذي يهدف إلى توفير كافة الوسائل التقنية الحديثة لتحسين البيئة التعليمية.





وقال الدكتور محمد المقبل، وكيل الوزارة للتعليم العام، إن مبادرة مشروع بوابة المستقبل تمثل أحد توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف تنفيذ المشروع في 17 إدارة تعليمية.

وأكد المقبل، أن مبادرة بوابة المستقبل تُنفذ بشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، ومن أهدافها رعاية مشاريع تعليمية تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح المقبل، أنه انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد عمليات تهيئة الميدان لتنفيذ المشروع في عدد من الإدارات التعليمية، حيث تم شرح خدمات البوابة لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.





