صحفي إسباني يكشف حقيقة إصابة نجم ريال مدريد

نفى خوسيه لويس سانشيز الصحفي الإسباني الشهير والمُقرب من نادي ريَال مدريد الإسباني أن الملكي تواصل من أجل الوقوف على الحالة الصحية للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، حيث كشفت بعض التقارير أنه لا يُعاني من الإصابة وسيبقى في معسكر منتخب بلاده.

وقال خوسيه لويس سانشيز في النشرة الإخبارية لبرنامج خوجونيس المذاع على فضائية لاسيستا :"لوكا يوفيتش لا يُعاني من الإصابة وسيبقى رُفقة المنتخب الصربي".

واختتم سانشيز حديثه قائلاً: "لوكا يوفيتش بإمكانه أن يلعب رفقة منتخب بلاده غدًا الثلاثاء أمام لوكسمبورج".

وأكدت بعض التقارير الإعلامية بالأمس تعرض الصربي لوكا يوفيتش نجم ريَال مدريد وأنه اضطر للخروج من معسكر منتخب بلاده.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت إصابة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وذلك بعد أن أعلن منتخب بلاده عن تعرض اللاعب لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مواجهة لوكسمبورج مع منتخب بلاده غدًا الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وألمحت التقارير الصحفية الإسبانية أن المثير في الأمر أن يوفيتش مهاجم ريال مدريد شارك السبت أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87 أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

وتوقعت التقارير الصحفية أن تُثير إصابة يوفيتش حالة من القلق داخل الجهاز الفني للملكي خصوصاً وأن الفريق يمتلك حاليا لاعبين اثنين فقط في مركز المهاجم الصريح، وهما كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

ونوهت التقارير الصحفية أن الفريق الملكي أجرى قبل أيام حصصا تدريبية بـ7 لاعبين فقط وذلك بسبب انشغال جميع اللاعبين بمباريات مع منتخباتهم الدولية بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين.