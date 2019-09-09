مياه البحيرة يواجه سموحة وديا

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يخوض الفريق الاول لنادي مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي مواجهة ودية مع سموحة غدا الثلاثاء بملعب سموحة بالأسكندرية فى تجربة جديدة ضمن سلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي ومعه الجهاز المعاون بقيادة محمد عزوز وياسر منصور وسعيد الجويلي مدرب حراس المرمي في أستغلال التجارب الودية في الوقوف علي مستوي عدد من اللاعبين القدامي واللاعبين الجدد للأستقرار علي التشكيل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد



لعب فريق مياه البحيرة 9تجارب ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وأيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف



ويستعد مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلاا من أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه.،وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي (ويا)صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة



الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعدقرار أتحاد الكرة الحالي با إلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وأسكندرية بالموسم الجديد.