سقوط شخصين لبيعهما خمورا مجهولة المصدر في مدينة نصر

وتعود البداية أثناء قيام ضباط إدارة حماية الآداب بفحص محلات الخمور الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حيث تمكنوا من ضبط كل من: "عبد الحافظ. م. ع" سن 25 المسئول عن محل خمور الكائن شارع أحمد الزمر ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم ع 2224 زهراء مدينة نصر ـ بذات الدائرة، و"أحمد.ع. م" سن 18 عامل بذات المحل ومقيم مركز الإبراهيمية شرقية لقيامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية: 178 زجاجة خمور ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة بالقاهرة من ضبط صاحب محل بدون ترخيص بالتجمع الخامس، وبحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.



وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات ضباط إدارة حماية الآداب العامة مفادها قيام "جمال. ف"، 37 سنة، عاطل، دائرة قسم شرطة التجمع الأول، مقيم دائرة قسم شرطة عابدين، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 1199 لسنة 2017، التجمع الأول "مخدرات" ببيع الخمور، والمشروبات الكحولية مجهولة المصدر، وبدون ترخيص بالمحل المشار إليه، وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر داخل المحل على المضبوطات، 6 كراتين بداخلهم 143 زجاجة خمور ماركة ماستر ماكس، و10 كراتين بداخلهم 204 زجاجات خمور ماركة آى دي، و8 باكتات بيرة ماركة استيلا، و5 باكتات كانز بيرة ماركة سقارة، و5 باكتات بيرة ماركة سقارة، وباكتتان بيرة هنكن، وماستر، و46 زجاجة خمور.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.



وتحرر عن ذلك المحضر، وجار عرضه على النيابة العامة.

تمكن ضباط إدارة حماية الآداب بالقاهرة، من ضبط شخصين لبيعهما خمورًا مجهولة المصدر بمدينة نصر.