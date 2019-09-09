ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:24 م
Advertisements
تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة
تامر عاشور
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم .

سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور (صور)

شهد الحفل حضور غير مسبق من آلاف الطلاب والتي من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص علي أعاني عاشور المميزة وهو ما يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".

سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور (صور)

من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها:"خيالي" ،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي ختام الحفل.

سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور (صور)

وتعاقدت المنتجة سارة الطباخ، مع المطرب تامر عاشور في إطار خطتها لدعم شركتها "earth production"، لتتولى إنتاج أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة.

سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور (صور)


ومن جانبها أكدت "الطباخ" أن انضمام تامر إضافة قوية للشركة خلال الفترة المقبلة لما يتمتع به من موهبة خاصة وشعبية كبيرة في العالم العربي.

 
سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور (صور)

رأي تامر عاشور في التعاقد


أعرب تامر عاشور عن اعتزازه بالتعاقد مع سارة لأنها تفهم بدقة كل ما يحدث في الساحة الغنائية العربية، وتعرف جيدا الحفاظ علي من تتعامل معه وأضاف: "أتوقع مزيد من النجاحات معها، وسويا سوف نحقق نقلات فنية غير متوقعة".






تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة
تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة
تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة
تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حفلات تامر عاشور تامر عاشور يبهر جمهوره تامر عاشور الفهم البوم تامر عاشور
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إذربيجان
1
x
18:00
1
كرواتيا
إيرلندا الشمالية
-
x
20:45
-
ألمانيا
إستونيا
x
20:45
-
هولندا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
بلجيكا
مبارايات ودية
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
أوزبكستان - أساسي
ويلز - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا البيضاء - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
20:45
-
بنين - أساسي