تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أضخم حفلات الطلاب بالمنصورة وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم .









شهد الحفل حضور غير مسبق من آلاف الطلاب والتي من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص علي أعاني عاشور المميزة وهو ما يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".









من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها:"خيالي" ،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي ختام الحفل.









وتعاقدت المنتجة سارة الطباخ، مع المطرب تامر عاشور في إطار خطتها لدعم شركتها " earth production "، لتتولى إنتاج أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة.













ومن جانبها أكدت "الطباخ" أن انضمام تامر إضافة قوية للشركة خلال الفترة المقبلة لما يتمتع به من موهبة خاصة وشعبية كبيرة في العالم العربي.







رأي تامر عاشور في التعاقد

أعرب تامر عاشور عن اعتزازه بالتعاقد مع سارة لأنها تفهم بدقة كل ما يحدث في الساحة الغنائية العربية، وتعرف جيدا الحفاظ علي من تتعامل معه وأضاف: "أتوقع مزيد من النجاحات معها، وسويا سوف نحقق نقلات فنية غير متوقعة".















