البورصات الأوربية تغلق على تراجع بقيادة قطاع الأغذية والمشروبات

تراجعت معظم مؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع الأغذية والمشروبات الذى هبط بنسبة 1.7 %، وعلى نقيض كان أكبر الارتفاع بقطاع السيارات الذى صعد بنسبة 2%.





ويترقب المستثمرين نتيجة صراع بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة مع البرلمان البريطانى، حول الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، مع تقرير لصحيفة "ذا ديلي تلجراف" البريطانية يشير إلي أن جونسون أعد استراتيجية قانونية لمواجهة محاولات مشرعي البرلمان تمديد البريكست لمدة ثلاثة أشهر.





واستفادت الأسواق المالية في أوروبا من آمال التحفيز العالمي بعد تحرك الصين لدعم اقتصادها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استعداده لدعم التوسع الاقتصادي، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط ترقب اتخاذ إجراءات تحفيزية.





وسجلت ألمانيا أكبر فائض للميزان التجاري في 4 أشهر، فيما نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات.





وانخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 386.06 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 7235.8 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 12226.1 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاُ بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 5588.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.1056 دولار.



