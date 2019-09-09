الملك سلمان يطمئن هاتفيا على صحة أمير دولة الكويت
واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة سمو أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.
وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.
ويذكر أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن
تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له الشفاء العاجل بعد
تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، أمس الأحد،
إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.
وأضاف البيان: "تم إبلاغ الرئيس الأمريكي
أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بسبب
دخوله المستشفى".
وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي يتمنى لصديقه الشفاء العاجل ويتطلع إلى دعوته إلى واشنطن مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.
كان أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة،
الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة.
وكان من المقرر أن يتوجه بعدها، إلى العاصمة
الأمريكية واشنطن، لإجراء مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة، الخميس المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري قوله: "إن هذا الأمر هو الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسمو أمير الكويت مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد يحدد لاحق، داعيًا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن الرئيس الأمريكي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر.
وقالت ستيفاني جريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في سبتمبر 2018 و2017.
- خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من سمو أمير دولة الكويت
- أمير الكويت يهنئ الرئيس الإيطالي بالعيد الوطني
- غدا.. أمير الكويت يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب
- وصول أمير الكويت إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
- أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بـ"ذكرى البيعة"
- اليوم.. أمير الكويت يلتقي "ترامب" في البيت الأبيض
- الملك سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت
- خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت
- أمير الكويت يزور أمريكا لإجراء مباحثات مع الرئيس ترامب
- أمير الكويت يدخل إحدى المستشفيات الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية