الملك سلمان يطمئن هاتفيا على صحة أمير دولة الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.



واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة سمو أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.



وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

ويذكر أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له الشفاء العاجل بعد تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، أمس الأحد، إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وأضاف البيان: "تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بسبب دخوله المستشفى".

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي يتمنى لصديقه الشفاء العاجل ويتطلع إلى دعوته إلى واشنطن مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

كان أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة.

وكان من المقرر أن يتوجه بعدها، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة، الخميس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري قوله: "إن هذا الأمر هو الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسمو أمير الكويت مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد يحدد لاحق، داعيًا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن الرئيس الأمريكي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر.

وقالت ستيفاني جريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في سبتمبر 2018 و2017.



