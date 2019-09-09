الثروة السمكية: مصر الأولى إفريقيًا في مجال "الاستزراع السمكي"



في السياق ذاته، أشار إلى أن المصريين أكثر إقبالا على أسماك البلطي والبوري ويتهلكون منه كميات كبيرة؛ معلقا "بلادنا بها أرخص سمكة بلطي في إفريقيا بواقع 1.25 دولار للكيلو".



كشف الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مصر الأولى إفريقيًا في مجال "الاستزراع السمكي"، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاج مصر من الأسماك حوالي 4.2 مليون طن.وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على بفضائية "صدى البلد، مساء الأحد أن الهيئة تستهدف إنتاج 10 طن من الأسماك في الفدان الواحد بمشروعات الاستزراع السمكي.وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تعمل على تطوير المزارع السمكية التابعة للدولة، كما طالب المستثمر أو المنتج المصرية بتطوير المزارع السمكية الخاصة بهم بالطرق الحديثة.وحول إماكنية الاستثمار في هذا المجال قال إن الهيئة أوضحت أماكن الاستثمار في المحافظات المصرية، والمستثمر عليه فقط أن يري الأماكن ثم يقوم بدراسة جدوى لها ويحدد نوع النشاط الذى سيمارسه، لافتًا إلى أن هيئة الاستزراع السمكي تتدخل في نوع النشاط لضمان نجاح المشروع.ونوه إلى أن الهيئة تسعى لتوفير تمويل للمستثمرين من خلال البنوك الوطنية المصرية، منوهًا إلى أن البنوك قدمت برامج جيدة لفتح مشروعات للاستزراع السمكي؛ وهناك أكثر من طريقة للتمويل.وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية: "نستورد الأعلاف من الخارج بنسبة 70 %"، لافتًا إلى أن هناك برامج لأصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة للمشاركة في الإنتاج السمكي.وأكمل: "المرأة المعيلة أو الفقيرة خاصة في منطقة الصعيد تستطيع الاستفادة من مشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، ونحن بصدد أخذ موافقات بذلك"، لافًتا إلى أن المرأة المعيلة يمكن أن تعمل في مجال تبريد الأسماك.واستطرد رئيس هيئة الثروة السمكية قائلًا " خلال الفترة القادمة سوف تذهب البنوك الي المزارعين الصغار وتعرض عليهم خططها لتطوير مشروعاتهم مقابل تمويل من البنوك.ونوه رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن الهيئة توفر فرص اتمويل المشروعات السمكية للمستثمرين ولكن تحتفظ الهيئة بمعايير ومقاييس وشروط محددة تضعها الهيئة.