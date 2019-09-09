موعد الظهور الأول لـ"نيمار" مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فترة التوقف الدولي والتي يشارك فيها المنتخبات بمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأيضاً تصفيات أمم أوروبا يورو 2020.





ويعود فريق باريس سان جيرمان للمباريات مجدداً عقب نهاية فترة التوقف الدولي حيثُ سيلتقي مع ستراسبورغ يوم السبت المقبل والموافق 14/9/2019 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.





ويتوقع أن يشارك نيمار دا سيلفا في مباراة باريس سان جيرمان المقبلة بعد أن غاب في المباريات الماضية بسبب دخوله في خلافات مع إدارة ناديه عقب إعلانه رغبته في الرحيل إلى برشلونة الإسباني.





وفشلت عملية نقل نيمار إلى برشلونة وبحسب جوسيب بارتوميو رئيس البلوجرانا فأن إدارة باريس سان جيرمان قد طلبت أموال مبالغ فيها لذلك لم تسير المفاوضات بشكل صحيح مشدداً على أن اللاعب فعل كل ما بوسعه للعودة ولكنه في الأخير استمر مع نادي.





موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ:

يستضيف ملعب "بارك دي برينس" مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ مساء يوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.





ويحتل باريس حالياً المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط من الفوز في المباريات الأربعة الماضية حيثُ سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.





وعلى الجانب الآخر؛ يحتل ستراسبورغ المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات وخسارة وحيدة وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 5 فقط.





القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ:

سيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت ولم يحدد حتى الآن القناة أو المعلق وسنقوم متابعينا الكرام بتحديد تلك التفاصيل عندما يتم الإعلان عنها قريباً.