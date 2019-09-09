العدو الصهيوني يجمد معظم أنشطته الدبلوماسية الخارجية بسبب أزمة مالية
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
جمدت وزارة الخارجية الإسرائيلية معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية، حيث قالت الخارجية الإسرائيلية إنها "اضطرت إلى تجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب نقص الأموال"، بحسبما نشرته مواقع إخبارية إسرائيلية، يوم الأحد.
وأضافت أن التعليمات بتجميد الأنشطة الدبلوماسية، صدرت من المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية بسبب "العجز الكبير في ميزانيتها".
واعتبرت الوزارة أن "التأثير الرئيس هو أنه خلال هذا الوقت الحساس، عندما نواجه التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية، أولا وقبل كل شيء تهديد إيران ووكلائها وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماما تقريبا".
ولفتت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل "رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة، وما إلى ذلك".
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقليص وزارة المالية لمخصصاتها بأنه "غير مسبوق".
وأشارت الى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "يعمل على حل الأزمة".
Advertisements
- موظفو الخارجية الإسرائيلية يرفضون التحضير لزيارة ترامب
- إسرائيل ترحب بإدراج "هنية" على قوائم الإرهاب الأمريكية
- وزير الخارجية السوداني يدق ناقوس الخطر ويستنجد بالبرلمان بسبب أزمة السفراء
- موظفو البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية يعتزمون تنظيم إضراب غدا الجمعة
- إسرائيل تقدم مشروع سكك حديدية يربطها بدول الخليج
- أبرز المرشحين لمنصب وزير خارجية إسرائيل
- وزير اسرائيلي يعترف بمهاجمة حلب السورية
- موظفو الخارجية الإسرائيلية يحاولون إثناء نتنياهو عن اختيار "قرا" سفيرا لمصر
- خارجية الاحتلال الإسرائيلي تدعو زعماء العالم للضغط على "حماس"
- نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون بين البلدين
المزيد عن: العدو الصهيوني الخارجية الإسرائيلية اسرائيل أزمة ماليةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر