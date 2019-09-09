رحاب العوضي: مواقع التواصل الأجتماعي من أسباب اكتئاب ما بعد الأجازة

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قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن هناك أشخاص عند عودتهم من أجازتهم إلى العمل يصابوا بحالة من الاكتئاب على الرغم أنه قد يكون قضى أجازته في مكان مريحًا للأعصاب.



وأشارت "العوضي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن سبب شعور الفرد بالاكتئاب بعد الأجازة هو أنه يدرك حجم الضغط الذي سيعود له مرة أخرى سواء على مستوى العمل، أو بينه وبين زملائه.



وأضافت أستاذ علم النفس السلوكي، أن الفرد بيكون "شايل الهم بعد عودته من الأجازة"، مشيرة إلى أننا لا نجيد الاستمتاع بالأجازة، حيث أن هناك من يتابعون الأخبار عن العمل على الرغم من أنهم في أجازة يجب أن يفصلوا فيها عن أي ضغوطت خارجية لكي تؤتي عليهم بصورة إيجابية.



وأوضحت "العوضي"، أن هناك مصدرين للسعادة، إحدهما داخلي ويتحقق عن طريق عمل الفرد على إسعاد نفسه، والآخر مصدر خارجي ويكون عن طريق أن يكون هناك شخص آخر يمثل عنصر سعادة لك.



وتابعت، "لازم نستمتع بالأجازة ونفرح لما نرجع شغلنا وحياتنا الطبيعية.. لأن ده دورنا الأساسي في الحياة"، منوهة بأن هناك فئة من الناس تستمتع بشعورها بالكآبة والحزن، وأنهم دائما يشعرون أن هناك شيىء ينقصهم.



ونوهت بأن صفحات التواصل الاجتماعي أحد أسباب الشعور بالاكتئاب بعد الأجازات، لأنها تجعل الفرد دائمًا يقارن نفسه بغيره، ويكون غير راضي عن وضعه.



وفي نفس السياق عرض البرنامج تقرير عن رأي المواطنين في شعورهم في العودة إلى العمل بعد قضاء أجازة، وأكدوا أنهم يشعرون براحة بعد قضاء فترة راحة ويعودن بعدها للعمل في حالة من االنشاط.



وقال أحد المواطنين: "يوم السبت بالليل ببدأ أشيل هم يوم الحد"، وعقب آخر: "الأجازة بتخلينا نرجع للشغل بنشاط"، وأضاف مواطن آخر: "فترة الأجازة لما بطول بتكون مملة.. بس الأجازة بتريحنا".



وتعتبر الأجازات فرصة للفرد ليعيد نشاطه، ويعود من جديد ليستكمل عمله بنشاط، كما أنه فرصة حتى يستريح من عناء العمل وضغوطه.