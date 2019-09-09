موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة تعد هامة للغاية أمام فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



- موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق نيوكاسل يونايتد يوم 14 سبتمبر في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل :-



أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق نيوكاسل عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.



- التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة نيوكاسل :-



واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها مباراته أمام فريق نيوكاسل بالبريميرليج.



وجاءت التشكيلة كالتالي :-



حراسة المرمى : أدريان.



خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.



خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - فينالدوم.



خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.



- ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز :-



ويحتل فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث نجح في الفوز بجميع مبارياته حتى الآن في البريميرليج، وذلك بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في البطولة برصيد 10 نقاط.

