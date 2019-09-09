يوفنتوس يدرس تجديد عقد نجم الفريق

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى بقوة خلال الأيام المقبلة فى تدعيم صفوفه بتجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي للفريق بليز ماتويدى والذى ينتهى عقده مع النادى فى صيف 2020.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى بقوة خلال الأيام المقبلة فى تدعيم صفوفه بتجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي للفريق بليز ماتويدى والذى ينتهى عقده مع النادى فى صيف 2020.

وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد أكدت أن ماتويدى يشعر بالراحه فى يوفنتوس هو وعائلته وأن ماتويدى يشعر بالهدوء فى إيطاليا وهو بطبعه هادئ.

وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد أكدت أن ماتويدى يشعر بالراحه فى يوفنتوس هو وعائلته وأن ماتويدى يشعر بالهدوء فى إيطاليا وهو بطبعه هادئ.

وأشارت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي المدير ، سيعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العرض الجديد لتجديد تعاقد اللاعب وإستمراره فى البيانكونيري لمواسم مقبلة.

وأشارت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي المدير ، سيعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العرض الجديد لتجديد تعاقد اللاعب وإستمراره فى البيانكونيري لمواسم مقبلة.