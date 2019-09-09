متوقفة منذ 15 عامًا.. محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل مستشفى شرق النيل (صور)

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تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأثنين، مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي، من خلال المساهمة المجتمعية من شركة تيتان للأسمنت عن طريق بروتوكول موقع تحت رعاية المحافظ بين مديرية الصحة والشركة، حيث قد تبنى المحافظ مشروع تشغيل المستشفى التي تم انشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم تعمل المستشفى سوى عام واحد كإستقبال وتوقفت بعدها عن العمل لمدة تجاوزت عن 15 عامًا.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الشركة بدأت بتجهيز المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال و16حضانة، و6عيادات خارجية "جلدية، باطنة، نساء وتوليد، أطفال، جراحة" والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنطومة الحماية المدنية، وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقًا للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها، بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة.



رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والسيد سقراطس، العضو المنتدب لمجموعة تيتان مصر، والمهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، ومحمد خميس، رئيس القطاع الصناعي لتيتان مصر، وتوني عثمان، مدير العلاقات الخارجية والعامة "شركة تيتان" وعدد من التنفيذيين المعنيين في مقدمتهم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة الإسكان، ونهى محمد، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمحافظة وغيرهم.



وتفقد محافظ بني سويف الأعمال الجارية، واستمع من المهندسين المختصين عن سير العمل، حيث تم انجاز 70% من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية، حيث طالب محافظ بني سويف بتسريع وتيرة الأعمال مع المراجعة الفنية الدائمة بالتوازي مع نهو الأعمال ليتم تركيب الأجهزة حسب الاستاندر المطلوب حتى يتم تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة ولضمان عدم حدوث مشكلات فنية بعد التشغيل مباشرة.



ومن جانبه أكد المهندس خالد بدوي، أنه تناقش مع المحافظ المستشار هاني عبد الجابر في بعض الملفات في قطاعات حيوية مثل الصحة التي يمكن أن تساهم فيها المجموعة، مشيرًا إلى أنه لمس لدى محافظ الإقليم قناعة كبيرة بأهمية المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية وهو ما يدفع بمزيد من التعاون المثمر مع المحافظة خلال الفترة المقبلة، منوها عن أن بني سويف تحظى باهتمام كبير ونصيب وافر من قطاع المسئولية المجتمعية بالمجموعة.



فيما أكد توني عثمان، مدير العلاقات العامة، أن الشركة تساهم في عدد من المجالات بالمحافظة، وأن الفترة القادمة، ستشهد المزيد من المساهمات، حيث تستهدف الشركة تنمية المجتمع في كل النواحي وتحسين مستوى المعيشة، ومشيرًا إلى حرص المجموعة على تحقيق المزيد من المشاركة وتفهمها التام لاحتياجات المجتمع السويفي جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



يذكر أن محافظ بني سويف، قال، في تصريحات سابقة، إن جهود المحافظة في تفعيل المشاركة المجتمعية أسفرت عن اتفاق مع المهندس خالد بدوي، رئيس مجلس الإدارة أسمنت بني سويف، على إعادة تأهيل مستشفى الـ24 سريرا بمدينة بني سويف الجديدة، وتحويلها إلى مستشفى تخصصي، حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

