تعرف على نشاطات جامعة المنيا خلال الاحتفال العالمي لـ"محو الأمية وتعليم الكبار"

أهمية القرائية







حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بغرض تذكير المجتمع الدولي بأهمية القرائية للأفراد والمجتمعات ولتوكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.



قرية ههيا



مثل جامعة المنيا بالاحتفالية الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد والمنسق العام لمشروع محو الأمية بالجامعة، وذلك خلال عرضه لتجربة الجامعة والجهود والخدمات التعليمية والفعاليات التي تقدمها الجامعة لمواطني محافظة المنيا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، والتي كان آخرها أستهداف قرية "ههيا" والتي تعد أحد القري المحرومة من التعليم والخدمات المختلفة، بعد فتح الجامعة لفصول لتعليم القراءة والكتابة للأهالي في منازلهم وأدوار العبادة لمدة شهر كامل، نتج عنه تقدم أكثر من 500 دارس ودارسة لاجتيازاختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتجاوزت نسب النجاح بها لـ65%.



وفي نفس السياق أوضح د. بليغ حمدي أن الجامعة قامت بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لطلابها بمشروع محو الأمية في عدد من كليات الجامعة بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا، لشرح كيفية اشتراك طلاب الجامعة بالمشروع، والإجابة عن كافة استفسارات الطلاب بخصوص المشروع.



قام الدكتور "عبد النبي" بتوزيع 10 ماكينات خياطة مقدمة من مؤسسة "رؤية حياة" على السيدات المتدربات بالدورات التي قام بها أساتذة متخصصين بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بالجامعة خلال اعمال القافلة، وذلك في أشغال الخياطة والتطريز والتدريب، كنواة لمشروعاتهم الصغيرة تدرعليهم دخلًا.



مدرسة ههيا



كما تفقد رئيس الجامعة ونائبه أعمال التطوير بمدرسة ههيا، والتي شملت تطوير فصول الروضة بالمدرسة وحديقتها المجاورة، وأعمال الدهانات بالسور الخارجي بالكامل، ودهانات الأبواب، ووضع لافتة جديدة بالمدرسة، ولوحات فنية على الجدران نفذتها كلية التربية الفنية، بالإضافة إلي تفقد تجهيز فناء المدرسة وفرشه بالرمال، وزراعة 25 شتلة أشجار بمقر المدرسة، إلى جانب متابعتهما توزيع 20 خريطة مجسمة مُهداه من كلية الآداب على فصول المدرسة كأحد الوسائل التعليمية الهامة.



الكشف على 3000 مواطن



ومن جهته أوضح الدكتور محمد جلال أن القافلة قامت بالكشف على أكثر من 3 ألاف مواطن من أهالي القرية في جميع التخصصات الباطنية، والأطفال، والأنف، والأذن، والرمد، والجراحة، والمسالك، والجلدية، والعظام، والأمراض المتوطنة والنفسية والعصبية، كما قامت القافلة بتوزيع الأدوية بالمجان بعد توقيع الكشف الطبي على المرضي.



الكشف علي 200 رأس ماشية



وأضاف أنه في قطاع الخدمات البيطرية تم توقيع الكشف على أكثر من ألفين رأس بالقرية وتوزيع أدوية بالمجان، سواءً للعلاج أوالتحصينات والرش ضد الطفيليات، هذا إلى جانب عقد أكثر من30 ندوة توعوية خلال القافلة استهدفت أهالي القرية ومن المدرسين والمزارعين وطلاب المدارس، حيث دارت موضوعات الندوات عن الحقوق السياسية والوعي السياسي والتي قامت بها كلية الحقوق، والمخصبات الزراعية ومقاومة الآفات قامت بها كلية الزراعة، إلى جانب عقد 11 ندوة لكلية التمريض عن التوعية الصحية، والصحة الإنجابية، والتوعية بفيرس "سي"، والفشل الكلوي أعراضه واسبابه وعلاجه، إلى جانب ندوات عن التوعية عن الأكتشاف المبكر لأورام الثدي، والتغذية السليمة، بالإضافة إلى ندوات عن المواريث وتوزيع التريكات قامت بها كلية دار العلوم، وندوات عن الأمراض الطفيلية وملوثات المياه وأخطارها وحشرات الفراش قامت بها كلية العلوم، كما قامت كلية التربية النوعية بإقامة ندوات عن المقامات الموسيقية.





أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شاركت في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة "اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2019" بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة عين شمس.أُقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وممثلي وزارات الدفاع والصحة والتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر الشريف وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.