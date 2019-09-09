مذيع الشارع يوزع دولارات على المصريين من ألميريا

أصاب العديد من المصريين المارة في شوارع القاهرة سعادة كبيرة عندما قام لأول مرة مذيع الشارع أحمد رأفت، بتوزيع دولارات عليهم بعد اختبار معلوماتهم الكروية بطريقة كوميدية، والطريف أنه على الرغم من أن المذيع كان يرتدي زي النادي الأسباني "ألميريا" المتميز باللون الأحمر والأبيض الذي قام بشرائه مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ إلا أن العديد من المصريين لم يستطيعوا تخمين ألوان زي نادي "ألميريا" ولكن كان هناك انحياز واضح من المذيع أن يفوز من شارك في المسابقة من البسطاء.





ولم تكن هذه المحاولة الأولى لتعريف المصريين على نادي "ألميريا"، حيث قدم المستشار تركي آل الشيخ من قبل جائزة عدة سيارات هدية لمن يتوقع نتيجة مباريات سابقة لألميريا والتي اعلنها على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفاز بها بالفعل عدد من المشتركين في المسابقة.









وأعلن مذيع الشارع أحمد رأفت عبر حسابه على مواقع التواصل الاحتماعي "فيسبوك"، مشاركته في عمل درامي كبير خلال الفترة المقبلة، ليخوض من خلاله أولى تجاربه الدرامية مع الفنان الكوميدي بيومي فؤاد.





وكتب رأفت على حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك": "انتظروني إن شاء الله قريبا في أول تجربة تمثيل ليا في مسلسل حشمت في البيت الأبيض بطولة الأستاذ بيومي فؤاد ".



يُذكر أن مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" من بطولة بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، هبة عبد الغني، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج مصطفى فكري.

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