وقفة احتجاجية لكافة مهندسي القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الاربعاء المقبل

قررت عمادة المهندسين التونسيين تنفيذ وقفة احتجاجية لكافة مهندسي القطاع العام والوظيفة العمومية، يوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019، بساحة محمد علي بالعاصمة، وذلك احتجاجا على استثناء مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية من الزيادة في المنح الخصوصية التي وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة يوم 05 سبتمبر 2019.

وسيتم بالتوازي، تنفيذ وقفات إحتجاجية لكافة مهندسي الجهات أمام المقرات الجهوية للإتحاد العام التونسي للشغل، وفق بلاغ اصدرته العمادة، اليوم