إحباط 95 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 6 مليارات خلال الأسبوع الفارط

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من يوم 1 الى 7 سبتمبر الجاري، من إحباط 95 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 6 مليارات و110 آلاف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بانه تم إلقاء القبض على 1547 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و25 خرطوشة من نفس العيارين.

وأضافت أنه تم حجز 1.11 كلغ و25 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و116 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 19 ألف دينار، فضلا عن حجز 8500 علبة جعة و120 قارورة خمر تناهز قيمتهم المالية 29 ألف دينار وحجز 110 سيارة وشاحنة مفتشا عنها.

وأكدت إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 33 مجتازا، وإحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 20 مجتازا.